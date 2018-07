Desmarcan a Morena de dudoso fideicomiso

Ciudad de México

Aunque se declararon morenistas, integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Por los Demás desmarcaron a Morena de la operación y manejo de recursos del ente creado para ayudar a damnificados del sismo de 2017 y lamentaron la sanción del INE a dicho partido político.

En conferencia de prensa, los miembros del fideicomiso Pedro Miguel, Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Bertha Chaneca Maldonado y Bernardo Bátiz aseguraron que se trata de un fideicomiso que cuenta con toda la documentación de las donaciones que recibieron y que al momento ha reunido 85 millones 793 mil 509.23 pesos.

El Comité del Fideicomiso Por los Demás también presentó más de 50 cajas con supuesta documentación de los 27 mil 288 apoyos de dos mil 400 pesos entregados hasta el momento en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, México, Puebla y Morelos.

Pedro Miguel refirió que luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) les indicó que Morena "no podía donar porque no estaba permitido", buscaron hacer un fideicomiso privado con aportaciones de legisladores, alcaldes y militantes del partido, pero "no hubo simulación de algún tipo".

Expuso que cuentan con documentos que acreditan los depósitos de donaciones superiores a 50 mil pesos que realizaron en lo personal algunos legisladores y militantes y de lo que lograron reunir de amigos, así que saben quién hizo cada aportación salvo en casos de ciudadanos que donaron cantidades menores.

Comentó que hasta el momento autoridades del INE no les han solicitado información o requerido alguna explicación sobre el fideicomiso, sin embargo cuentan con documentos de donaciones y entrega de los apoyos a damnificados que hicieron quienes elaboraron los censos en las comunidades de personas afectadas por el sismo.

Según él, el INE debió revisar los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los retiros que se realizaban para entregar los apoyos, pues da a conocer los nombres de quiénes retiraron, cuánto y a quiénes se les entregó el apoyo. Invitó a los medios de comunicación a hablar con los beneficiarios para dejar claro que a ninguno de ellos se les pidió apoyar a Morena.

Apuntó que, aunque no saben cuándo, interpondrán un recurso ante la FEPADE al considerar falsa la imputación hecha por el INE y porque les preocupa que el Instituto haya congelado las operaciones de un fideicomiso privado, con un propósito distinto aunque respetarán las resoluciones de las autoridades.

Bernardo Bátiz agregó que la cláusula que habla de los depósitos señala que las donaciones serían por trasferencia o cheque, pero no hay prohibiciones de hacer depósitos en efectivo porque ciudadanos acudieron, depositaron y firmaron la carta donde autorizan al banco a que se le investigue el origen de su depósito.

Añadió que la dirección del Fideicomiso es diferente a la de Morena, pues se trata de un despacho particular de abogados de uno de los integrantes del Comité Técnico.

Jesusa Rodríguez agregó que las cuentas y donaciones de este fideicomiso están abiertas a preguntas y el espíritu que los llevó a crearlo es ayudar de manera voluntaria.

Julio Scherer añadió que no hay nada irregular en este fideicomiso y negó que se hayan realizado depósitos de procedencia desconocida, por lo que, según él, se trata de un montaje difamatorio.