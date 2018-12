Desmarcan a Morena de programas sociales

Cd. Victoria, Tam.- El delegado nacional de Organización de Morena, Renato Josafat Molina Arias, deslindó a ese partido político de la operación de programas sociales así como destacó que ninguna organización social puede aprovechar dichos programas para proselitismo.

Lo anterior lo manifestó al reconocer que algunos personajes ya han empezado a prometer acceso a estos nuevos programas federales.

"Durante el pasado proceso electoral denunciamos todas las irregularidades que se dieron durante todo el proceso como la compra de votos mediante entrega de despensas", en particular se refirió al Gobierno del Estado y al Partido Acción Nacional, "por eso desde cualquier operador de colonia hasta cualquier funcionario que esté cometiendo irregularidades, ya no vamos a permitir ningún truco que nos quieran hacer en este próximo proceso electoral".

Recalcó que son funcionarios federales conocidos como los ´Servidores de la Nación´ quienes están llevando a cabo el censo casa por casa para la elaboración del padrón de beneficiarios de los programas sociales que abarcan a madres solteras, jóvenes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

"El partido político Morena no tiene nada que ver con estos programas sociales, nosotros en campaña los promovimos para que ganara nuestro candidato a la Presidencia, ya ganamos la Presidencia de la República, pero ahora hay un equipo especial de funcionarios que son los que implementan recabar toda la información, Morena no está condicionando la entrega de estos programas".

Estos programas serán entregados directamente al beneficiario por lo cual la figura de líderes de organización que lucraban con esos recursos ya no será tolerado y pidió a la población denunciar cualquier intento de coacción con recursos públicos, "ya no se le va a dar a los líderes campesinos, o a los líderes de organizaciones diversas, va a ser directamente al ciudadano y Morena, que quede claro, no tiene nada que ver con la entrega de estos recursos".