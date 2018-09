Desmantelan casa de narcomenudeo. La Policía y SWAT

Harlingen, Tx.- La denuncia sobre presunta actividad criminal y venta de drogas en una residencia en la ciudad, conduce a la detención de dos delincuentes.

En respuesta al combate el tráfico de drogas, la Policía y el equipo SWAT respondió para ejecutar una orden de cateo.

Aproximadamente a las 8:30 a.m. el Departamento de Policía de Harlingen, la Unidad de Delitos junto con la Unidad de Delincuencia Organizada de Harlingen, SWAT y US Marshalls ejecutaron una orden de búsqueda en la cuadra 700 del Norte First St.

La orden de registro fue el resultado de una investigación, tras establecerse una denuncia anónima sobre la venta de narcóticos en la residencia.

Durante la búsqueda, más de 22 gramos de crack fueron encontrados en su poder.

Durante el curso de la investigación, dos hombres fueron detenidos sin incidentes e identificados como Ezequiel Pena, de 21 años, y Alejandro Salazar, de 25 años.

Ambos sospechosos fueron presentados ante el juez y se les establecieron cargos formales acusados de posesión de sustancias controladas, delito grave y se les han establecido fianzas de 30 mil dólares cada uno.