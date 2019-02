Desmantela Partido Encuentro Social su sede nacional

NOTICIAS RELACIONADAS Busca TEPJF revivir al PES

Cd. de México.

En plena batalla legal por mantener su registro, el Partido Encuentro Social (PES) se quedó oficialmente sin sede

Hace 20 días, el Partido Encuentro Social (PES) concretó el desmantelamiento de su antigua sede, ubicada sobre Avenida Chapultepec No.478, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México.



Ahora, el edificio en el que despachaba el dirigente del PES, Hugo Erick Flores, está en remodelación y se oferta como un espacio de mil 976 metros cuadrados en renta o venta.



De acuerdo con ex trabajadores del partido, fue hace 20 días cuando se entregó el edificio y se les informó que, en tanto no se resolvieran los procesos legales, no se definiría una nueva sede.



Aunque Hugo Erick Flores sigue siendo el dirigente de ese partido, actualmente también se desempeña como delegado del Gobierno federal en el Estado de Morelos.



REFORMA publicó este lunes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila un proyecto de sentencia para que el PES mantenga su registro como partido político nacional.



Lo anterior, bajo el argumento de que aunque el PES no alcanzó el tres por ciento de la votación válida emitida en los comicios de julio de 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en ambas Cámaras con sus diputados y senadores.



Cabe recordar que antes de mudar su sede a la Avenida Chapultepec, el PES también llegó a tener oficinas en la calle Medellín No.14 de la Colonia Roma Norte.



REFORMA visitó también esta antigua sede del PES, pero se informó que desde hace tiempo ya no despachan ese lugar.



"Estaban aquí hace como un par de años, más o menos. De aquí se fueron para allá (Av.Chapultepec)", informó el portero de ese edificio.