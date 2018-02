¡DESLUMBRANTE!

Una soberbia actuación fue la que brindó la rusa Alina Zagitova, quien compitió con la bandera del Comité Olímpico Internacional (COI), para quedarse con la medalla de oro en la prueba de patinaje artístico en la final del programa libre de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.

Cobijada por el récord mundial en el programa corto, el primero de dos eventos, la rusa, de 15 años de edad, simplemente se dejó llevar en la pista para acceder a lo más alto del podio con un puntaje final de 239.57 unidades y dejar con la plata a su compatriota Evgenia Medvedeva con 236.28, tres años mayor que ella.

El bronce se lo quedó la canadiense Kaetlyn Osmond con un puntaje de 231.02 unidades para tener una positiva actuación en la temporada.

Bajo las notas de “Don Quijote” y con saltos en la segunda mitad de su rutina, entre ellos dos triples, de los cuales uno fue con vuelta doble, hicieron que la rusa se coronara de manera magistral.

“Gané. Me tiemblan las manos porque aún no he entendido que soy campeona olímpica “, dijo Zagitova al final de la rutina.

Destacó que los dos saltos fueron complicados y para ejecutarlos debió platicarlo con su entrenador antes de salir a escena, ya que para ganar debía estar concentrada para no errar y quedar fuera de las medallas.

“Las cosas salieron bien, estoy muy emocionada, me voy con la sensación más bonita de los Juegos”, afirmó.