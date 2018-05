Deslindan a la SEP de atraso en pagos. Rechazan responsabilidad en este problema

No es problema de liquidez, no es problema que no quiera pagar la Federación, es un problema que se origina y que está aquí en Tamaulipas . Gerardo Terán Cantú, delegado de la SEP en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El Gobierno Federal rechazó responsabilidad en eldel pago al personal docente en el estado de, el delegado de la Secretaría de Educación Pública (), Gerardo Terán Cantú, recordó que desde el año de 1992 son los gobiernos estatales los responsables del pago a la nómina magisterial.

"He estado muy atento a todo ese tipo de situaciones, ciertamente el año pasado no tuvo que ver con pagos sino con trámites de titulación; a raíz de los sismos sí hubo un período de tiempo que tuvieron que cambiarse las oficinas o problemas con el internet, pero absolutamente nada con pagos".

Desde hace ya varios meses personal docente de diversos municipios ha manifestado la problemática del rezago en el pago de la nómina, en ocasiones con más de seis meses de retraso.

E secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, aseguró que la problemática se encuentra focalizada en unos cuantos docentes, así como atribuyó al Servicio Profesional Docente (del orden Federal) el retraso en la dispersión de dichos recursos.

"He estado en permanente comunicación tanto con el secretario de Educación (local) como con el secretario general del SNTE en este tipo de temas; a mí me extraña, nunca he visto ninguna declaración en ese sentido", indicó Terán Cantú.

"De repente hay alguna situación en los procesos pero es un tema que tiene que ver en Tamaulipas, porque si fuera un tema nacional existiría (también) en otros estados", argumentó.

El delegado federal dijo desconocer la magnitud del retraso en el pago a maestros, ya que señaló que la Federación ha venido haciendo la dispersión de los recursos con normalidad.

"No es problema de liquidez, no es problema que no quiera pagar la Federación, es un problema que se origina y que está aquí en Tamaulipas", reiteró.

Recientemente maestros de diversos municipios del estado se manifestaron en la capital para hacer presión a fin de que les paguen los adeudos atrasados.