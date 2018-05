Deslindan a cooperativas de protesta contra la veda

Matamoros, Tam.- Las cooperativas pesqueras adheridas a la Federación se deslindaron del bloqueo que se registró el viernes y parte del sábado en la carretera Matamoros-Victoria por parte de pescadores del poblado Higuerillas e Islas circunvecinas.

Enrique Lozano Garza, expresidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la zona norte de Tamaulipas, señaló que se deslindan debido a que desde hace 24 años se ha venido pidiendo que se muevan las vedas pero no se ha logrado nada en este sentido.

"El que no estemos contentos como es el caso de nosotros también, no nos da derecho de manifestarnos de esa manera, ya se han hecho las gestiones por años y desgraciadamente no se ha podido mover las fechas de esta restricción", dijo.

Recordó que las vedas se hacen en base a un estudio y la necesidad que tiene la especie, es decir, para que haya una mayor producción en un futuro y evitar su sobre explotación.

Comentó que el problema se presenta con aquellos pescadores que no están organizados, que no tienen permiso de pesca, pero todos estamos inconformes, pero hay que respetar esta decisión federal.

"Hay algunas personas que se inconforman creyendo que haciendo este tipo de presiones se puede lograr algo, sobre todo con el cierre de carreteras, pero esto no es posible, ya que es una veda federal, en donde no solo Tamaulipas se ve involucrado, sino Veracruz, Tabasco, Yucatán, es decir, aplica para todo el Golfo de México", dijo.

... Y empadronarán a pescadores

>El director general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de Conapesca, César Estrada Neri, descartó que exista una sobreexplotación del camarón en aguas tamaulipecas, no obstante adelantó que se elaborará un padrón para conocer el número exacto de pescadores de este crustáceo.

>Dijo que en comparación con los litorales del océano Pacífico, en donde la pesca furtiva y el incremento en la temperatura del mar, producto del cambio climático, han impactado en especies como el Callo de Hacha y la Almeja Catarina, en Tamaulipas no se ha registrado sobreexplotación.

>"La producción a nivel nacional estamos hablando, tanto en el caso de esteros y sumando la producción que tienen la pesca en altamar, de alrededor de las 36 mil toneladas solo en esta zona", dijo.

>"Es un número considerable derivado de que es uno de los estados con mayores litorales después de las Baja California, Sonora y Sinaloa, por eso es de gran importancia Tamaulipas el que tengamos presencia tanto de oficiales de Conapesca como de oficiales de la Secretaría de Marina".

>Sin embargo destacó que en Tamaulipas sólo se cuenta con 14 oficiales de Pesca para los 433 kilómetros de litoral.