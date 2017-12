Deslinda Corral a PRI de desvío

Ciudad de México

La dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial, José Antonio Meade, recurrieron al Gobernador del PAN, Javier Corral, para deslindar a ese partido de la triangulación de recursos federales a las campañas del tricolor en el 2016.

Aunque inicialmente no quiso responder a Reforma, Meade se limitó a decir que el panista ya había deslindado al partido que lo llevará en la boleta en el 2018.

“Se han venido haciendo los deslindes, empezando por el que ayer hizo el propio Gobernador Corral”, dijo en conferencia, en la sede nacional del tricolor.

Acto seguido, mientras Meade abandonaba el lugar, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, tomó el micrófono para anunciar que respondería a los cuestionamientos sobre el presunto desvío de recursos con un video.

El líder priista colocó su propio teléfono para proyectar las imágenes de la conferencia ofrecida ayer por Corral, en Chihuahua, en la que aseguró que no existe ninguna indagatoria que involucre, “hasta la fecha”, a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional.

“Sobre ese último tema que se puso sobre la mesa, si me permiten, nada más, voy a poner un video”, indicó.

En el audiovisual se escucha al Gobernador panista asegurando que, por el momento, no tienen elementos para confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI nacional en los actos de corrupción que son investigados.

“No tenemos ningún elemento que nos permita confirmar esa participación y esa es una tarea del Ministerio Público”, expresó Corral.

Al finalizar la conferencia, Ochoa reclamó que Reforma no haya manejado con equidad la información relacionada a la presunta triangulación de recursos entre la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de Chihuahua y el PRI.Reprochó que el periódico no haya publicado en primera plana las declaraciones de Corral y, en cambio, haya insistido en el tema de los supuestos desvíos.

“Corral ayer hizo este video y no hay nota de Corral en la portada y nos repiten la nota de ocho. ¿Eso no merece la primera plana? Parece que está un poco inclinado. No hay equidad en la información. No aparece en ningún lado y me llamó potentemente la atención”, manifestó.

El dirigente del PRI también cuestionó la autenticidad del documento que contiene la declaración ministerial del exfuncionario chihuahuense que confesó la operación financiera.

“El supuesto documento está filtrado y eso va en contra del debido proceso”, sostuvo.

Reforma reveló anteayer que, de acuerdo con las declaraciones del ex funcionario del Gobierno de César Duarte, Jaime Herrera, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones encabezaba este instituto político.

El exsecretario de Hacienda local informó que fueron desviados más de 250 millones de pesos de recursos federales, a través de contratos realizados por el Gobierno de Chihuahua, con la finalidad de que después entraran a las arcas del tricolor.