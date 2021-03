Desiste víctima de denunciarlo

"Quiero informar también que he pedido al Lic. Olea, a quien le estoy profundamente agradecida por su disposición y acciones llevadas a cabo, que no continúe con la representación en la cauda penal que él había ofrecido apoyar pro bono", afirmó.

"He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar".

Castañeda expuso que si bien las autoridades están obligadas a indagar los hechos de oficio, dado que se trata de un delito grave, la impunidad ante actos como éstos no es responsabilidad de las víctimas sino de las autoridades.

"Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades", consideró.

"Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos".

La mujer informó que a pesar de que solicitó posponer la audiencia convocada para mañana, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena reiteró la cita para este lunes, la cual tiene como objetivo el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos.

Esta constituye, informó, la última etapa del procedimiento ordinario que continúa abierto por la denuncia que presentó en enero pasado contra Salgado Macedonio.

Castañeda reconoció que si bien la Comisión aceptó la petición de que el testimonio rendido en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto con el que presentó ante la FGR, dicha instancia partidaria ha actuado sin perspectiva de género y sin tener todos los elementos para juzgar con ésta.

A pesar de ello, sostuvo, se le cita para desahogar prueba y rendir alegatos.

Como ejemplo, dijo que a pesar de que solicitó que a la CNHJ realizar dos periciales psicológicas, una de las cuales incluía la valoración psicológica del perfil de Salgado Macedonia, éstas no sólo le fueron negadas, sino que sostuvieron la audiencia para el día de mañana.

"Por otro lado, el demandado ha presentado como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio. Él alega que este procedimiento no debería continuar, con la excusa de que se le estaría juzgando dos veces y porque la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos", aseveró.

Castañeda aclaró que dado que no se le tomó testimonio en el procedimiento de oficio, no se puede afirmar que la CNHJ ha juzgado dos veces.

"Por otro lado, debo aclarar que no estoy solicitando a la CNHJ que investigue el delito, sino que se le investigue esos y nuevos hechos, como hechos violatorios a los Estatutos y principios del partido Morena", expresó.

Recrimina morenista sostener candidatura

La ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al Gobierno de Guerrero es un pésimo mensaje para las mujeres y para la sociedad mexicana, advirtió Wendy Briceño, diputada del mismo partido y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja.

Briceño calificó de lamentable la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que al considerar infundadas e improcedentes las acusaciones de violación en contra del senador con licencia, determinó que no le podían negar que participara en la reposición del procedimiento, tras el cual fue ratificado como e abanderado del partido.

En redes sociales reiteró que no avala la candidatura y anticipó que ésta genera una elección fallida en el estado de Guerrero.