Desinformación afecta imagen de Matamoros

Matamoros, Tam.- Desgraciadamente gente de afuera ha venido a Matamoros a desinformar a los trabajadores de lo que tienen derecho y de lo que no, afectando la imagen de esta ciudad fronteriza, aseguró Valentín Contreras Mejía.

El expresidente de la Canacintra y gerente de una empresa local, destacó que desgraciadamente la imagen de Matamoros esta siendo seriamente afectada por este tipo de situaciones que vivimos en la actualidad con las huelgas originado por falta de información real al respecto.

Recordó que en la frontera quizás no se incremento al 100 por ciento el salario mínimo, considerando que los salarios se tienen arriba del mismo, cuando mucho debió haber aumentado un 5 por ciento, pero desgraciadamente no hay un funcionario federal que explique esta situación.

Destacó que desde un principio se debió haber explicado este movimiento a los salarios, pero desgraciadamente las autoridades no llegaron a tiempo y es por eso que estalló esta huelga que afecta la imagen de Matamoros hacia el exterior.

Indicó que no todas las empresas tienen la capacidad de poder pagar las cantidades que están pidiendo los obreros, lo que hace ver el panorama más triste que lo van a pagar y se van a ir.

"Lo van a pagar porque dicen que no pueden parar operaciones, existen contratos que saldrían más caros no cumplirlos, pero después de pagar dichas peticiones de los trabajadores van a buscar a donde emigrar, a otra ciudad en donde no existan problemas laborales como Matamoros", dijo.

Agregó que faltó que desgraciadamente el gobierno no actuó como autoridad, ellos son quienes tienen toda la información al respecto, pero desgraciadamente nunca intervino.

"Teníamos 3 años de crecimiento constante en la industria maquiladora, pero ahora con este movimiento laboral las empresas ya no van a venir a Matamoros, esto como una manera de prevención en un futuro que vuelva a existir otro paro laboral, mientras que las que están lo más seguro es que busquen otras ciudades sin este tipo de problemas", concluyó.