Desinflan mitin de apoyo a AMLO

"Fue poca gente, la sentimos baja, por la pandemia y porque el Presidente dijo que no quería, por eso. Que si el Presidente dice 'quiero gente', al son que él toque aquí estamos", afirmó "El Charly", "El Tigre de la 4T de Acapulco", un hombre de cabello cano y con una hawaiana azul, que dirigió el mitin con un altavoz.

A pesar de todo, los participantes acordaron plantarse el martes afuera de la Cámara de Diputados, en apoyo a la reforma eléctrica, luego de acusar una campaña nacional e internacional contra López Obrador.

"¡Ya quisieran tener en otros países al licenciado Andrés Manuel Lopez Obrador de Presidente, y nosotros que lo tenemos la élite nacional e internacional no lo deja trabajar", gritó Óscar Hernández Rodríguez, un jubilado de 61 años de la Ciudad de México, que tenía un temblor en los brazos.

La convocatoria se hizo en redes sociales desde hace más de una semana con el hashtag #millonespreparados para apoyar a López Obrador en la consulta de revocación de Mandato que el propio tabasqueño ha promovido.

El martes pasado, uno de los asistentes a la conferencia matutina en Palacio Nacional le prometió al Jefe del Ejecutivo federal que iban a llenar el Zócalo.

"El próximo 27 de febrero a las 12:30 del día miles de mexicanos van a abarrotar el Zócalo capitalino", le dijo.

En respuesta, el Presidente llamó a no concentrarse en el Zócalo y, por el contrario, enfocar los esfuerzos en la consulta de revocación de mandato del 10 de abril. "Acerca de la manifestación no tengo informes.

Yo le pediría respetuosamente que no se manifestaran, que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres e independientes participen el día 10 (de abril)". Al final, llegaron pocos y fueron regañados por youtubers afines al tabasqueño. "Para Bad Bunny, que ni cantante es, hubo gente que se fue a formar días. ¿Qué significa eso? ¡Que la gente hace algo cuando de verdad quiere!", reprochó uno de ellos.

Entre los pocos que llegaron algunos cargaban muñecos de peluche con la forma del Presidente y cartulinas en las que prometían votar para que siga López Obrador su gestión. Otros desplegaron lonas frente a Palacio en las que acusan a Claudio X. González de ser un peligro para México y fundar grupos "golpistas"; plantearon promover al Mandatario al Premio Noble de la Paz y hasta repartieron una oración para él.

"Como mexicanos, a una sola voz, declaramos que somos libres de toda violencia física, emocional y económica. Que somos libres de toda la corrupción, de todo narcotráfico de todo mal gobernante", rezó Isabel Cruz, de 71 años, de Ecatepec.

