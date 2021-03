´Desinflan´ cargos contra gobernador

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió la notificación de la solicitud de declaración de procedencia -también llamada de desafuero- a las 14 horas en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria y al realizarse el requerimiento, el expediente de 27 tomos fue trasladado en tan solo una maleta... y no en seis cajas como se mostró en el operativo montado en el Congreso de la Unión.

La defensa del mandatario cuestionó, a través de un video, si la Cámara de Diputados entregó el expediente completo.

El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo entregó el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, con 10 tomos, que la Sección Instructora de la LXIV Legislatura obtuvo el viernes por la noche y con lo que el sábado resolvió aceptar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la defensa del gobernador señaló que el pasado viernes 26 de febrero la fiscalía "montó un operativo ante las cámaras de los medios de comunicación en el Congreso de la Unión, el cual requirió de 2 diablitos, hasta 6 cajas y varias personas para trasladar el expediente. Mientras que en Tamaulipas, al realizarse la notificación, el expediente de 27 tomos fue trasladado en tan solo una maleta".

La solicitud de juicio de desafuero se deriva de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020, que la FGR integró por hechos que presumen son los delitos federales.

La solicitud fue presentada y ratificada por el titular y los fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

A partir de su notificación, García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito su respuesta a las imputaciones.

"Si para notificar al Gobernador fue suficiente con una sola maleta. ¿Por qué la Fiscalía General de la República se prestó a montar un espectáculo en San Lázaro? ¿Será que estarían vacías?", comentó la defensa en un texto.

PROPONE DAR A CONOCER EXPEDIENTE

Por la mañana de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, si no existe impedimento, que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente sobre las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

"Como me lo van a preguntar, ya que estamos aquí: ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia, eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos", indicó.

López Obrador comentó que él mismo quiere conocer este expediente para saber de qué se le acusa al mandatario local, y la transparencia ayudará para que los y las mexicanas conozcan el caso.

Imágenes del momento en que el personal legislativo federal notificó al gobernador Francisco Garacía Cabeza de Vaca, con una sola maleta.