Desincentivan inversiones las políticas de energía eléctrica

Cd. Victoria, Tam.- La política en materia de energía eléctrica de la actual administración federal y la falta de líneas de conducción del tendido eléctrico desincentivan la llegada de nuevas inversiones para la construcción de parques eólicos, informó la comisionada de Energía de Tamaulipas, Ma. Antonieta Gómez López, recordó que actualmente se cuenta con tres proyectos listos para iniciar operaciones en Reynosa y San Carlos.



No obstante, recordó que se cuenta con otros proyectos listos para iniciar trabajos los cuales no tienen fecha de arranque, "no podemos decir que por la política de este Gobierno no han avanzado porque no habían mostrado ningún inicio de operaciones, están en las listas, tienen sus permisos, pero aquí hay un tema adicional no solamente es la política del Gobierno Federal, es también el tema de las líneas de transmisión".

Tamaulipas cuenta con un potencial de más de 21 mil megavatios y cuenta con doce parques eólicos con inversiones multinacionales entre mexicanas, estadunidenses, españolas, italianas, francesas y danesas por dos mil 499 millones de dólares, y una generación de mil 572 MW de electricidad; además, los tres proyectos que se encuentran en etapa de construcción incrementarán la producción en 453 MW adicionales con una inversión de 589 MDD.