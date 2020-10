Desincentivan a maquila comprar insumo nacional

Ciudad de México.

El nuevo esquema en la devolución de IVA para la industria maquiladora, desmotiva la compra de insumos nacionales en la industria del vestido, explicó en entrevista Víctor Rayek, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Desde el pasado 25 de julio, la devolución del IVA para las empresas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) será en plazo de 40 días, como cualquier otra empresa, cuando anteriormente se les devolvía en un lapso de 10 a 20 días dependiendo de la clasificación de la empresa.

Cuando las empresas de este sector compran insumos nacionales y pagan el IVA, solicitan su devolución posterior a través de las declaraciones.

Al mismo tiempo, las empresas IMMEX certificadas en IEPS e IVA, pueden evitar el pago de esos impuestos a la importación de insumos.

"Si ahora que yo ya estoy siendo tratado como cualquiera (empresa), en donde me van a dar los 40 días, entonces nos quita muchísimo incentivo para seguir comprando bienes nacionales, porque mejor lo importo de fuera, no causa IVA, lo exportó y no causa IVA y no tengo que esperar a que me regresen el impuesto", afirmó Rayek.