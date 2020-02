¡Desilusionado!

Aaron Judge, jardinero de Yanquis de Nueva York, expresó su descontento y desilusión con respecto a Astros de Houston, equipo hacia el cual, asegura, perdió todo el respeto.

Poco tiempo después de anunciarse los ganadores del Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, el "juez" felicitó al venezolano José Altuve a través de sus redes sociales, dedicándole el mensaje de "¡Nadie más que tú!".

Después de hacerse público el escándalo del robo de señas por parte de los "siderales" en la campaña de 2017, Judge eliminó el mensaje y admitió que le han dado "dolores de estómago" recordar que perdieron la Serie de Campeonato ante Astros en ese año.

"Les tenía mucho respeto, la forma en que jugaban y lo que hacían. Y luego para descubrir que no había ganado limpiamente, sino que lo hicieron con trampa, eso no me sentó bien y simplemente no sentí que la publicación... esa publicación no significaba lo mismo", confesó el Judge.

El "guardabosques" manifestó su molestia y su descontento al enterarse de que la postemporada de 2017 de Yanquis pudo ser afectada por el robo de señales, así como muchas carreras de otros peloteros.

El jardinero de los "Bombarderos del Bronx" meditó acerca de lo que hubiese significado obtener el premio del Novato de Año y el MVP en un solo año, galardón que le fue otorgado a Altuve en esa temporada.

"Concuerdo en muchas cosas con Cody Bellinger. Salió y dijo lo que pensaba. Realmente no quiero entrar en todo eso de: si Altuve robó el MVP o no, porque eso realmente no importa; se acabó".

Si bien el comisionado Rob Manfred decidió no despojar a Astros del título de Serie Mundial, el pelotero neoyorquino dejó en claro que ya no ve ese campeonato con los mismos ojos.

"Simplemente no creo que tenga ningún valor para mí", finalizó.