Desilusionada de pretendiente

La actriz Ivonne Montero una vez más está desilusionada y es que, lo que creía iba a ser el inicio de una gran relación con el diputado del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, Heriberto Abarca, quedó en un mal sabor de boca, porque ni la comida le invitó, "es bien agarrado", comentó la belleza.

Según el portal "La Teja", de ese país, Montero señaló que durante la pasada Semana Santa tuvieron un retiro romántico de cinco días en Tepoztlán, Morelos, donde ella esperaba que le mostrara todo el romance que le prodigaba a través de los mensajes telefónicos.

Pero ella empezó a sospechar de su actitud toda vez que cuando fue por él al aeropuerto, ya en la camioneta le sugirió a Ivonne que no subiera fotos a las redes de su encuentro.

"Además, tengo que decirlo, Heriberto es bien agarrado, muy agarrado. Me hizo pagar la mitad, ni de caballero me dijo: 'Te invito'", confesó.

ELLA VIAJA A VERLO

El pasado julio, la actriz viajó junto a su hija a Costa Rica, para estar con el hombre que pensaba que empezaría una relación, pero previo a esto, el diputado había ido a México en Semana Santa, para pasar un fin de semana romántico en Tepoztlán.

La actriz habló en una entrevista, para un medio local de Costa Rica y les comentó que ella lo había conocido desde el 2017, además de que ya habían hablado de formalizar la relación y Heriberto se quería casar con la actriz.

Quiero merecerte en mi vida, vas a hacer mi primera dama, el día que nos casemos le comprare a tu hija Antonella un vestido bonito y tendremos un hijo güerito, de ojos claros", le informó el diputado a Montero.

Por su parte, Abarca le compró un boleto de avión a Ivonne para que fuera a Costa Rica, pero no pudo por compromisos con su hija, por lo que cambiaron de fecha.

Seguíamos en contacto día, noche y madrugada, con llamadas, mensajes, fotos y videos", comentó Ivonne.

Ivonne Montero se puso muy triste por no poder viajar en esas fechas, pero el diputado le dijo que tuviera paciencia y que estuviera tranquila.

Después todo se tornó diferente, cuando Heriberto regresaría a la CDMX, ya que dos días antes de viajar, le faltó al respeto a la actriz.

Dos días antes hablamos y me dijo que iba saliendo de una asamblea y seguido me comunicó que había visto una foto mía en Instagram donde tienes las piernas cruzadas y me preguntó a qué hora las abres", declaró Ivonne.

DE MAL GUSTO

De pronto se me vino la sangre a la cabeza y le dije que no era gracioso y solo respondió con un "jaja" y le volví a decir lo mismo, que era de muy mal gusto el comentario", expresó la actriz del Señor de los Cielos.

Ivonne le comentó que se portó igual a los ´nacos´ que le escriben ofensas en sus redes sociales y el diputado le contestó que era entonces si era un naco.

Las cosas se pusieron tensas para la pareja, ya que Ivonne no quería tener relaciones con Abarca y él aceptó, aunque antes ya hubiera habido intimidad.

Por su puesto que tuvimos intimidad antes, pero que no se cuelgue la medalla y lo digo para taparle la boca", finalizó Ivonne Montero.