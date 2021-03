´Desilusiona´ la candidatura de Macedonio

Mujeres de Morena expresaron su desilusión y decepción por la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero.

La secretaria de Mujeres de Morena, Carrol Arriaga, señaló que la postulación de Félix Salgado Macedonio es frustrante y genera gran desilusión para las mujeres que exigían fuera cancelada.

"La candidatura es frustrante, es una gran desilusión, sin duda, es triste, porque hay que reconocer que no era la lucha de todas las mujeres, sino de las mujeres feministas.

"Era de esperarse esta decisión y como feministas también debemos saber cómo son las cosas, no por eso aceptarlas ni dejar de luchar, pero también es importante que no claudiquemos, que hay que señalar que la lucha inicia. Es muy probable que sea el próximo Gobernador, pero no significa que va a gozar de total impunidad y que la lucha va a acabar", manifestó Arriaga.

Dijo que no está de acuerdo con la candidatura de Salgado Macedonio y que al reconocer que tiene sus derechos políticos a salvo, tampoco lo defiende, sino que reconoce las circunstancias que impidieron que fuera postulado por el partido.

Arriaga responsabilizó directamente al Poder Judicial del Estado de Guerrero y a la Fiscalía local por el hecho de que no se haya dado curso oportunamente a las acusaciones contra Salgado, lo que llevó a la Comisión de Elecciones de Morena a reconocer que no había sentencia en su contra por violación y acoso sexual, y que tenía derecho a ser candidato.