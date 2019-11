Designará Trump terroristas a narcos

NOTICIAS RELACIONADAS Avala gobernador catalogar narcos como terroristas

"No voy a decir lo que voy a hacer, pero van a ser designados. No voy a decir qué voy a hacer. Ya he ofrecido a México...". Donald Trump.

Ciudad de México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría abrir posibilidad en un futuro a intervenciones directas por medio de las fuerzas armadas estadounidenses en contra de estas organizaciones delictivas.

"He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo Trump en una entrevista divulgada este mismo martes al presentador estadounidense Bill O´Reilly para su portal de Internet.

Presentamos aquí un fragmento de dicha entrevista:

*-¿Va a designar estos cárteles en México como grupos terroristas y empezar a golpearles con drones y cosas así?

- No voy a decir lo que voy a hacer, pero van a ser designados. No voy a decir qué voy a hacer. Ya he ofrecido a México... Me gusta mucho el Presidente, me llevo bien con este Presidente, mucho... mucho mejor que con el anterior y en teoría este Presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre. Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta. En algún momento habrá que hacer algo. Mira: estamos perdiendo cien mil personas al año por lo que está llegando y está pasando a través de México. Los cárteles tienen dinero ilimitado, porque es dinero de las drogas y de tráfico de personas... Tendrías que ver algunos de los aparatos que ponen en cilindros en coches y que no puedes detectar, que no puede rastrear un perro...

"Estamos perdiendo cien mil personas, multiplícalo por diez por las familias que son destruidas, que son absolutamente destruidas. Es una situación muy muy triste.

*- ¿Va a designarlos...?

- Voy a hacerlo, absolutamente.

*- Será una gran historia.

- He estado trabajando en ello por los últimos 90 días. Las designaciones no son algo fácil, tienes que pasar por un proceso.

*- Le van a atacar por hacer esto.

- No me importa.

*- Lo sé.

- Me atacan por todo.