Designa Sedena a nuevos sargentos

También fungirán como enlace con la tropa, integrada por soldados y cabos, para resolver una orden superior con celeridad y atenderlos en sus dudas o problemas.

Esta función, de darle una mayor representación de mando y colaboración a un sargento (grado máximo en el escalafón de la tropa) no existía en la estructura militar.



"En la cadena de mando serán los principales responsables de garantizar el mantenimiento de la disciplina y son también ante quienes la tropa podrá externar sus inquietudes personales y buscar consejo", les dijo a los nuevos sargentos el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.



El Alto Mando encabezó la ceremonia de clausura del curso para sargentos primeros de Arma y Policía Militar.



Un total de 217 sargentos primeros fueron seleccionados de manera rigurosa para la nueva función y cuya su misión principal es colaborar y aportar sus cualidades y experiencias para el buen funcionamiento de la unidad donde sean enviados.



"Sargentos, mandos de la tropa y representantes principales ante superiores, es una jerarquía de relevancia porque algunos se constituirán en ayudantes directos de los comandantes de corporación y Brigada, honroso cargo.



"Sin duda que será una aspiración más para la competencia profesional entre los sargentos primeros, quienes vayan adquiriendo esta jerarquía deberán desarrollar el perfil respectivo para desempeñar estos relevantes puestos y demostrar además que son capaces de asumir esta importante responsabilidad", añadió el General Cienfuegos en el evento, efectuado en las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería Independiente, en el Campo Militar 1.



En el evento se indicó que los sargentos primeros son los mejores con los que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional.



Los sargentos primeros ascenderán después a subtenientes, grado ya en el ámbito de Oficiales, lo que abre una oportunidad para la tropa, es decir, los efectivos que no cursaron estudios en planteles militares.



"Señores sargentos ayudantes, después de una rigurosa competencia fueron seleccionados por su profesionalismo, lealtad, disciplina y preparación, con ello se han ganado la oportunidad de desempeñarse como ayudantes directos de sus respectivos comandantes obteniendo así la satisfacción de ser los mejores sargentos primeros conque cuenta la Secretaría, además de un reconocimiento económico", abundó Cienfuegos.



"Primeros en la historia en ocupar esta nueva función, siéntanse orgullosos de ostentar una posición donde se puede hacer mucho por el personal subordinado, con su trabajo y preparación demostrarán que son ejemplo, no es cuestión de jerarquía, sino de integridad y compromiso, dignos representantes de la tropa y principales auxiliares de sus comandantes".



El mando militar exigió a los sargentos a conducirse con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas.