Designa Morena nuevo delegado en Tamaulipas. Dice ser respetuoso de autoridades

Cd. Victoria, Tam.- Este sábado fue presentado el profesor Marcos Carlos Cruz Martínez como el encargado de encabezar los trabajos electorales de Morena en Tamaulipas.

Apenas el sábado de la semana pasada el representante del senador Ricardo Monreal Ávila, Alejandro Díaz Rojas Durán, presentó en esta capital la agenda legislativa de Morena para el proceso, en donde mencionó que colaboraría en los trabajos electorales de esta entidad, no obstante rechazó contar con algún nombramiento por parte de la dirigencia nacional.

En franca oposición con el discurso de confrontación del representante del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Cruz Martínez se dijo respetuoso de las autoridades locales, aunque sí demandó imparcialidad en el uso y operación de recursos y programas sociales; "hacemos un llamado respetuoso a todos los presidentes municipales y al ciudadano gobernador para que los programas sociales no se desvíen con propósitos electorales".

Por otro lado aseveró que tanto Morena como el presidente de la república emanado de ese partido contaban con buenos niveles de aceptación por parte de la ciudadanía; "eso nos da una gran ventaja sin embargo la victoria no es automática, la victoria se va a dar solamente si hay unidad, de la diversidad no nos ocupemos", indicó sobre el arribo de ex militantes de otros partidos políticos, "no nos debe preocupar eso que haya distintos enfoques, distintos puntos de vista, distintas apreciaciones de la realidad porque eso enriquece".

El delegado electoral del CEN estuvo en rueda de prensa acompañado por los senadores María Guadalupe Covarrubias Cervantes y Américo Villarreal Anaya, así como del presidente del Consejo Estatal José Antonio Leal Doria, del dirigente estatal Enrique Torres Mendoza y del secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal, Juan Guillermo Nolasco Aoyama.