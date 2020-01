Desestrés teatral

Títulos de drama, fantasía y acción serán parte de la cartelera de teatro 2020 en la CDMX.

ARRANQUE

El objetivo de los productores durante el inicio de esta nueva década será alejar, lo más posible, a los espectadores de las malas noticias, el estrés y la ansiedad que se viven día con día en el País.

Alejandro Gou iniciará fuerte su año al mantener en cartelera la obra Sugar, en el Teatro de los Insurgentes, así como Jesucristo Súper Estrella, a partir del 16 de enero y hasta la primera semana de marzo.

La Obra que Sale Mal se mudará al Teatro Aldama y continuará con funciones por unos meses más.

LA CARTA FUERTE

La carta fuerte de Gou son los musicales y para este año estrenará Hoy No Me Puedo Levantar, con Yahir y Belinda de protagonistas, así como School Of Rock, bajo la dirección de Mariano Detry y la diseñadora de escena Anna Louizos, ambos en el Centro Cultural Teatro 1 y 2, respectivamente.

"Estoy muy contento con mis proyectos y cada día me doy cuenta de que en México hay mucho talento. Es responsabilidad de nosotros acercar esas habilidades al público", afirmó el productor en entrevista.

Gou trae otros tres proyectos más bajo el brazo, el más ambicioso es Equus, de Peter Shaffer, obra que causó revuelo en 2007 por el desnudo del protagonista Daniel Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter.

"El reto más grande está en cómo vamos a presentar esta historia que fue polémica hace 40 años", adelantó el productor Guillermo Wiechers, quien lidera parte del proyecto.

UN RETO

"Buscaremos una propuesta visual que sea indicada, con un reto de iluminación un tanto minimalista. Pienso que uno no repone las obras si no es para mejorarlas, y eso haremos con esta puesta",

Además de Equus, trabajada por Gou en sociedad con Mauricio García, ambos estrenarán también No Tengo, No Pago.

Mientras, para los amantes de lo sobrenatural estará disponible el show con los cinco mejores magos de Europa, titulado The Champions of Magic, en el CCT1.

COMEDIA A ESCENA

Paralelo, Gou se encuentra en la preproducción de una comedia musical titulada Tenochtitlán, basada en la historia de México, aderezado con chistes y números dancísticos.

Por otro lado, Ocesa Teatro mantiene sus propuestas Chicago, con Biby Gaytán, en el Teatro Telcel, y Perfectos Desconocidos, en el Nuevo Teatro Libanés.

Mentiras El Musical, Toc Toc, Monólogos de la Vagina y Defendiendo al Cavernícola seguirán entreteniendo al público en diferentes recintos de la Ciudad de México.

"Lo que haremos para este 2020 es trabajar mucho y buscar nuevas formas de promovernos y comunicarnos con la gente", puntualizó el productor Morris Gilbert.

"Tenemos una estrategia que consiste en poner el teatro en la órbita de la gente. Hay personas que no van al teatro porque no está en su mundo y eso estamos haciendo: acercar el arte a todos".

Ocesa tirará la casa por la ventana al presentar la historia mágica de Disney, Aladdin, misma que ya comenzó su casting. Después, para octubre, levantarán Las Pequeñas Grandes Cosas de la Vida.

"Deseo que la gente vaya al teatro masivamente porque hay tantos pleitos y tensión en la sociedad que estoy convencido de que el arte nos mejora como personas", agregó Gilbert.

Jorge Ortiz de Pinedo no se quedará atrás.

Entre sus títulos destacan Las Obras Completas de William Shakespeare (Abreviadas), Cosas de Papá y Mamá, y la segunda parte del musical inspirado en canciones de Cri-Cri.

Además traerá La Verdad Escarlata, Batas Blancas no Ofenden, de Ray Cooney, y Las Aventuras de Tom Sawyer.

Debido al éxito de la teleserie Una Familia de Diez, Más Dos, Ortiz de Pinedo planea hacer la versión teatral. Finalmente, su apuesta fuerte será 12 Hombres en Pugna, donde reclutará a 12 actores de renombre.

"Queremos darle al público una gran variedad de obras, tenemos desde comedia y melodrama, hasta la tragedia, siempre con la intención de satisfacer a nuestros espectadores y sigan acudiendo al teatro", sostuvo.

En otro apartado, Juan Osorio volverá con Aventurera, aunque aún no hay detalles del elenco.