Desestiman demanda ´La forma del agua´

Ciudad de México

Un juez federal en Estados Unidos desestimó la demanda que enfrentaban Guillermo del Toro y Fox Searchlight por el supuesto plagio del filme "La forma del agua".

El pasado febrero, David Zindel -hijo del dramaturgo Paul Zindel, presentó una demanda contra la obra del cineasta mexicano, pues aseguró que tenía muchas similitudes con la obra de su padre, "Let Me Hear You Whisper", de 1969.

Sin embargo, según "Deadline", el juez Percy Anderson emitió ayer un breve fallo en el que desestimó la demanda y señaló que tanto Del Toro como Fox Searchlight tienen derecho a recuperar los costos que les significó su defensa en el proceso legal.