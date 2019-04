Desestima amenazas de Trump

Matamoros, Tam.

"Una Aduana no la van a cerrar por un capricho de un presidente", manifestó el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, al ser abordado sobre la posibilidad del cierre de la frontera entre Estados Unidos y México.

Explicó que lo que se puede es un posible cierre parcial por las migraciones tan fuertes que se pueden dar en los próximos meses por el fenómeno de pobreza o desigualdades.

"No le demos importancia, una Aduana no la van a cerrar por un capricho de un presidente, tenemos que recordar que solamente se puede cerrar por guerras, por un virus, por una epidemia, amenaza, pero no por lo que se ha dicho", dijo.

Resaltó que en tanto los mexicanos deben de estar preparados para lo que venga, pero no para un cierre total de los cruces internacionales, estos pudieran ser parciales en caso de que se lleguen a dar, reiteró.

Afirmó que el cerrar las fronteras entre ambos países, el golpe no sólo sería para México, sino también para la economía de Estados Unidos, considerando que ambos están sumamente relacionados en lo que tiene que ver con el comercio exterior.

Manifestó que no sólo sería la frontera la afectada, sino todos los estados de ambos países, es por eso que no se le debe de tomar importancia, ya que un cierre de esta manera no se puede dar.

Mientras tanto ayer el reporte en los puentes internacionales de Matamoros, fue en el sentido de que los tiempos de espera disminuyeron considerablemente, al grado de que el mayor fue de una hora y media, un comportamiento normal entre Matamoros y Brownsville.