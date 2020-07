Desesperado por luchar

La cuarentena no sólo tiene parados a los luchadores, sin trabajo y sin ingreso, en algunos casos, como el de Octagoncito, la desesperación ya hizo presa de ellos.

El mini Amo de los Ocho Ángulos aceptó que el no tener actividad en cuatro meses ya le hizo mella en el estrés, además de asegurar que el no moverse al ritmo acostumbrado también provoca que a los gladiadores les salgan las lesiones acumuladas.

"No nada más yo me he desesperado, creo que toda la gente lo ha hecho. En nuestro caso, de los luchadores, no nos encontramos en el mejor estado físico, al contrario, estamos lejos del 100 porque ahorita es cuando te salen las enfermedades, los golpes, el estrés.

"Aunque esté uno en casa nos estresamos porque no nos movemos, no nos encontramos activos como estábamos acostumbrados. Entonces se te generan algunas cositas físicas. En serio, te salen los golpes. Yo estoy completamente desesperado porque esto ya se active, aunque tendremos que aguantar un poco más", mencionó Octagoncito.

Con 28 años de carrera, el enmascarado agradece el apoyo recibido por la afición durante la pandemia de coronavirus, en la que se han reportado con él para adquirir alguno de sus productos y poder salir adelante.

"La verdad es que he recibido mucho el apoyo de la gente, tanto de México como del extranjero con la venta de máscaras, playeras, cubrebocas y todo tipo de souvenirs. Con esto seguimos adelante, mientras regresamos a la actividad", aseguró.