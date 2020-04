Desesperada empacadora por regresar

Es un castigo que Dios nos mande para que nos acordemos que hay un Dios que nos quiere.¨ Rafaela Sandoval M., abuelita empacadora

"Ya quiero regresar a laboral, que termine la pandemia, que ya Dios no nos castigue tanto", dijo Rafaela Sandoval Martínez.

Con 71 años de edad tiene más de 10 años trabajando en el centro comercial Su Bodega, en la colonia Cumbres, donde es empacadora.

"Ya llevamos más de un mes sin trabajar, con los apoyos que nos dan es como subsistimos, hace falta comprar la tortilla, el agua, todas esas cosas, no estoy saliendo para nada, no tengo entrada", dijo.

A la semana algunas veces sacaba 100 pesos como mínimo o hasta 400 máximo, que es lo que más se ayudan para llevar el sustento a su hogar, lo más indispensable.

"Es un castigo que Dios nos mande para que nos acordemos que hay un Dios que nos quiere, hay que darle gracias a Dios y que tenga misericordia de nosotros, nos castiga porque hacemos cosas malas, todos tenemos errores y pecados", recalcó.

La abuelita empacadora pasa estos momentos de contingencia en su casa, esperando que termine la pandemia de Covid-19.

