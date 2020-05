Desesperación de una madre

Matamoros, Tam.- La desesperación de tener meses viviendo entre miles de personas, sin saber cual será su futuro en México o en Estados Unidos, una madre llora a las orilla del río Bravo con su hijo en brazos.

Una imagen que dice más que mil palabras se observó a la orilla del río Bravo, esto sobre el área verde entre el Campamento del Migrante y el Hospital Móvil que se encuentra en esta zona.

En lo que caminaba el reportero por esta área verde, a lo lejos se escuchaba el lamento de una mujer, el sonido del llanto, que al voltear hacia el río, a la orilla estaba una madre con su hijo en brazos llorando y lamentándose de las condiciones en que están viviendo.

Atrás de ellos, el río que divide a México de Estados Unidos, a escasos metros del sueño americano para esta madre, parece tan lejos y difícil de cumplirse ante la situación que se esta viviendo con la pandemia del Covid-19.

Mientras se mecía sobre su mismo cuerpo con su hijo en brazos, ella lloraba, se lamentaba por lo todo que ha pasado al estar en espera de poder cruzar a los Estados Unidos de manera legal.

Mariela como dio llamarse esta madre de familia, dijo que ya tenía más de medio año viviendo en este campamento, mismo que ya se ha vuelto un calvario al no poder cruzar y no poder regresar a su lugar de origen.

"Nos han dicho que no podemos regresarnos porque esta la contingencia del Coronavirus, a veces tenemos para comer y a veces no, tengo a mi hijo pequeño y a veces no tengo para darle de comer", dijo con lágrimas en sus ojos.

Mientras que ella lloraba, el resto de los migrantes caminaba sobre esta área, como si fuera algo común para ellos el ver este tipo de escenas.