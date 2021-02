Desespera la falta de empleo

La falta de empleos desespera a cientos de habitantes, sobre todo a las personas que ya rebasan los 50 años de edad y quienes a pesar de salir a buscar un trabajo, no han encontrado.

La plaza principal de esta comunidad, es un punto de reunión de personas que salen durante el día a buscar algún trabajo y simplemente no encuentran nada, por lo que descansa en ese espacio publico.

"Ya entregue al menos cinco solicitudes de trabajo aquí en la zona centro, me desocuparon hace poco de una maquiladora y ahora no encuentro donde trabajar", dijo ayer un hombre de 52 años de edad, quien prefirió no dar su nombre y quien se encontraba en la plaza frente al Palacio Municipal.

Y es que en los últimos meses, se han despedido a cientos de empleados de las empresas maquiladoras del Parque Industrial y no han llegado nuevas empresas a instalarse, lo que mantiene a esta comunidad con falta de nuevas fuentes de trabajo.