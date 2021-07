Deseos y realidades del Cruz Azul para el Apertura 2021

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 .- El directivo , aseguró que el caso de Ignacio Rivero no está cerrado, "podemos llegar a un acuerdo para que se queda", y confirmó que Pablo Aguilar se quedará dos años más. En entrevista en el canal de Javier Alarcón, Dávila hablá de todo los tópicos que rodean al equipo cementero que este día regresó a los trabajos.

Venta?"No se ha presentado nada con la cuestión de venta. Ricardo Salinas Pliego no se ha acercado para participar en este proyecto".

Adiós a Cruz Azul Hidalgo?"Desaparece el equipo, es parte de la restructuración. Estamos planeando crecer de abajo hacia arriba. Estábamos alimentando un equipo de segunda división que no era gente de tu cantera. Vamos a ir a la raíz, a formar jugadores, a tener departamento de visorías, convocatorias y que los niños se acerquen a nosotros y no con el afán de cobrarles. Quienes tenga el talento, bienvenido. No voy a hablar del pasado, pero esos proyectos se abandonaron".

Renato Ibarra?"Fue una sorpresa ver que había una posibilidad de que llegara. Nunca ha estado en los comentarios de nadie. No entramos ni a pensarlo ni en la mesa de discusión".

Plantel?"Queremos retener al 100 por ciento del plantel. Una cosa es nuestro deseos y otra cosa el jugador y el entorno. Eres campeón y el mundo cambió. Siempre se le achaca al jugador que está en el entorno, pero el jugador tiene su plan. No existe eso de que quiero a mi equipo, existe el egoísmo y el yo.... Cada quien busca su propio futuro y conveniencia. Me encantaría quedarme con todos, pero el jugador piensa en lo suyo. Puede ser que quieran seguir, pero... ¿de qué manera quieren seguir? La mayoría están firmados. Hay cuatro o cinco jugadores que se les acaba el contrato el próximo semestre, pero... Hay algunos jugadores que se están pasando un poquito de la raya".

Ignacio Rivero?"Está alto el precio para nosotros. Se pactó hace año y medio. Estamos haciendo todo el esfuerzo., No lo den por descartado: Quizá lleguemos a un acuerdo. Jorgealberto (Hank, presidente de Xolos) tiene disposición y Nacho quiere quedarse, es sólo encontrar la manera en que se quede... No lo descarten. Hay que pasar a un plano económico y comercial. No creo que sería prudente una cooperación para contratarlo. La institución debe de responder para sacar eso adelante. Está en un 50 y 50. Tenemos que definirlo a más tardar el lunes de la próxima semana".

Aguilar, Orbelín, Romo y "Cabecita"?"Tienen contrato y quieren quedarse. Si llega una oferta de Europa, estamos dispuestos a ayudarlos siempre y cuando mejoren. Si es para que crezcan y llega un club que equilibre la inversión de todos, adelante. Aldrete y Cata están felices, tienen contrato. 'Chuy' Corona quiere estar con nosotros. Solo es cosa de sentarnos. Pablo Aguilar está arreglado por dos años y queremos apuntalar un par de posiciones".