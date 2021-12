Deseos navideños

"Checo" tiene como objetivo convertirse en campeón de la Fórmula Uno; el "Canelo" buscará conquistar su quinta división en diferentes pesos y el "Tata" tratará de clasificar sin sobresaltos al Tri al Mundial de Qatar 2022, además de lograr una buena participación.

Hoy llega Papá Noel y aquí te dejamos lo que algunos de los protagonistas del deporte mexicano seguramente pedirán.

´Tata´ al Mundial sin angustias

El DT del Tri cerró un año complicado tras las tres derrotas ante Estados Unidos, en la Concacaf Nations League, Copa Oro y Eliminatorias; pero también con la urgencia de tener a sus dirigidos en óptimas condiciones.

Futbolistas como Jesús "Tecatito" Corona y Héctor Herrera están lejos de su mejor nivel luego que juegan muy poco con el Porto y el Atlético de Madrid.

Corona ha perdido el protagonismo mientras que Herrera está casi borrado por su DT en el Atlético de Madrid, Diego Simeone, justo cuando le restan 6 meses de contrato.

No será lo único que pedirá el "Tata" a Santa Clos, pues también querrá tener un cierre de Eliminatorias más tranquilo y que no aparezca más el grito homofóbico, ese que le ha acarreado multas y partidos oficiales a puerta cerrada, tal y como sucederá con los dos primeros juegos en territorio mexicano, ante Costa Rica y Panamá. El primero programado para el 30 de enero y el segundo para el 2 de febrero.

Y por no dejar, Martino también incluirá llegar al ansiado quinto partido, por lo que en su lista pedirá un rival accesible en Octavos del Mundial de Qatar, certamen se jugará a finales de año, del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

PIDEN SALUD, ÉXITO Y FELICIDAD

Algunos atletas se reunirán con sus familias para celebrar la vida, intercambiar regalos, dar gracias por las competencias ganadas, las oportunidades y por tener cerca a sus seres queridos en esta época donde el Covid-19 no ha cedido terreno. En su árbol de Navidad, los deportistas colgaron sus deseos personales y profesionales con la esperanza de que se cumplan en 2022.

En 2022, cien por ciento voy a ser piloto de IndyCar con el equipo Arrow McLaren, y le quiero dar a este grupo de personas su primer campeonato de IndyCar. Es un sueño para mí estar en la IndyCar, estuve cerca de ganar las 500 Millas (de Indianapolis), y quiero ganar más carreras y más poles".

PATO O´WARD, PILOTO DE INDYCAR

Espero un año tranquilo con mucha estabilidad; que la pandemia ya no nos afecte tanto, que el Covid haya bajado y que todos seamos un poco más conscientes. Que mi familia esté bien, que me vaya bien en la escuela en la Licenciatura en línea, que es mas complicado (en Deporte y Bienestar). Con todo esto eso me doy por bien servida".

CAROLINA MENDOZA, CLAVADISTA OLÍMPICA

Uno de los deseos más importantes es tener salud. Después de todo lo que hemos vivido y algo que nos ha enseñado la pandemia es que lo principal es la salud y la familia y todo lo demás no importa y se puede resolver. La salud es lo más importante ahora y para los próximos años".

PEDRO DE URIARTE, PILOTO DE RALLY

MÁS ÉXITOS PARA EL ´CANELO´

Parece que el "Canelo" lo tiene todo, fama, dinero, títulos y más, pero el púgil mexicano sin duda tiene cosas que pedirle a Santa Clos.

Saúl Álvarez es considerado el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, pero tiene todavía deseos por cumplir.

El tapatío de 31 años espera que en el 2022 sigue rompiendo marcas, y una de las que tiene es conquistar su quinta división en diferentes pesos, algo que ningún tricolor ha logrado -Jorge "Travieso" Arce lo hizo, pero ganó unos títulos interinos-.

La mesa está puesta para "Canelo", ahora solamente falta que el africano Ilunga Makabu, poseedor del cetro Crucero del CMB, gané su pelea pactada en enero próximo, y después comience la negociación, pues al parecer el rival no causó mucho interés en las promotoras y televisoras internacionales.

Igualmente, en la carta de deseos del tricolor está que para el siguiente año por fin se arme un pleito en suelo mexicano.

Uno de sus deseos es pelear y llenar el Estadio Azteca, pero parece que el problema de televisoras (Televisa y Azteca) podría impedirle eso, por lo que deberá pedir apoyo también a los Reyes Magos y juntos tratar de lograr la ansiada sede.

La Navidad para mí es el momento más especial en todo el año, donde la gente olvida hacer prejuicios y se unen por mera armonía y amor. Es una época donde la felicidad abunda en cada esquina y la gente se reúne para compartirla, celebrando en las famosas posadas. Estar en familia en Navidad es lo más importante, para disfrutar un momento de total felicidad y honestidad entre todos, son fracciones de la vida que nunca se olvidan".

RODRIGO REJÓN, PILOTO DE NASCAR

En esta Navidad deseo de todo corazón que la felicidad invada los hogares de todas las personas. Disfruten con su familia y buenos amigos. Les mando un abrazo enorme para todos los lectores de Cancha. ¡Que pasen un día increíble!".

ITZEL GRANADOS, SKATER TEAM VANS MÉXICO

Pido mucha salud y alegría para mis seres queridos y para todas las familias del mundo. Les mando un fuerte abrazo y quiero desearles una muy feliz Navidad, que la ilusión y los buenos momentos estén presentes en sus hogares y su corazón".

EVAN OSIRIS, SKATER TEAM VANS MÉXICO

QUIERE ´CHECO´ CAMPEONATO DEL MUNDO

Una carta veloz llegará hasta el Polo Norte para Santa.

El 2022 será perfecto para que el piloto mexicano Sergio Pérez pelee por el Campeonato de la Fórmula Uno.

Con el cambio en el reglamento, el nuevo diseño en los monoplazas y los ajustes económicos que permitirán una mayor competencia, Checo podría tener una oportunidad única tanto en lo individual como en equipo.

"Para mí, 2022 será una temporada clave en mi carrera porque cambian las reglas y empezamos todos desde cero, eso será importante porque ya estoy adaptado al equipo", comentó el tapatío previo al Gran Premio de la Ciudad de México

La Navidad y el Año Nuevo siempre traen regalos de fe y esperanza para el tapatío, atal y como sucedió en diciembre pasado, cuando anunció su contrato con Red Bull.

"Cuando yo empecé era imposible pensar en un piloto mexicano en F1 y hoy en día es algo que puede ayudar mucho a las nuevas generaciones, ya que, si alguien tan normal como yo pudo, por qué no alguien más", recordó el tapatío, quien tendrá oportunidad de trabajar con su monoplaza desde la pretemporada en Milton Keynes, donde se encuentra la fábrica de Red Bull.