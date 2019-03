'Desenmascaran' en redes sociales a la supuesta doble de Melania Trump

La reciente aparición de la primera dama de EE.UU. junta a su esposo Donald Trump en el estado de Alabama, azotado por fuertes tornados, ha despertado entre los internautas la teoría de la conspiración sobre la existencia de una doble de Melania Trump, que la reemplaza en algunas apariciones públicas.

The recasting of Melania is the worst I've seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — James Corscadden???????? (@jamescorscadden) 9 de marzo de 2019

La pareja llegó a la región del desastre el viernes pasado para rendir homenaje a las víctimas del tornado. No obstante, los videos y fotos del evento han generado dudas entre los usuarios de la Red sobre la apariencia de la esposa del presidente.

De acuerdo con los internautas, la mujer es mucho más baja que la verdadera primera dama.

Los usuarios también han comentado sobre la costumbre de Melania de usar zapatos de tacón, mientras que la mujer de la foto llevaba zapatillas deportivas.

Otra prueba sarcástica decía que la 'mujer misteriosa' agarraba al presidente de la mano, mientras que la primera dama en repetidas ocasiones ha rechazado tomar a su esposo de la mano y evitaba demostraciones públicas de afecto.

Algunos internautas más atentos incluso notaron la especial similitud de Melania Trump con una agente de su servicio secreto, especialmente con las gafas de sol puestas, y que es también un poco más baja.

Las mujeres incluso llevan anillos similares, algo que también ha despertado sospecha de los usuarios. "¿Los agentes del servicio secreto generalmente usan anillos tan elaborados en el trabajo?", se preguntó un internauta.

Too weird for words. Are Melania and #FakeMelania even wearing the same ring? Do secret service agents generally wear such elaborate rings on the job? pic.twitter.com/Hm784nsBNn — Cornelia (@PaladinCornelia) 9 de marzo de 2019

Usuarios de Twitter tampoco perdieron la oportunidad para burlarse de la pareja con una ola de memes, donde demostraron sus habilidades con el Photoshop, reemplazando a Melania por otros 'dobles'.

"Vaya, ni siquiera lo están intentando ya".

La teoría sobre la existencia de una doble de Melania Trump surgió por primera vez en octubre del 2017, cuando la primera dama se presentó en un evento dedicado a la ayuda a Puerto Rico después de un huracán, con unas gafas del sol de gran tamaño. Aquella vez los internautas especularon sobre la forma de la nariz de la mujer de las fotos que, según ellos, era distinta a la de Melania.

No obstante, la Casa Blanca y el propio mandatario estadounidense tacharon la teoría de "absurda" en varias ocasiones.