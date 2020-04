Desenmascaran a payaso

En Río Bravo hemos luchado tanto por tener una buena imagen el gremio de los payasos, para que cualquiera venga a hacer y deshacer Raúl Parra González, líder de payasos en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- La pandemia del coronavirus y su crisis sanitaria, que se ha traducido en crisis económica, ha dado pie a toda clase de estafadores y timadores, quienes se valen de la emergencia sanitaria, para lucrar y obtener beneficios a costa del engaño.

Así lo denunció el líder del gremio de payasos en Río Bravo, Gabriel Parra González, quien señaló a pseudo mimo de nombre Alejandro Rangel quien realizó colectas valiéndose de la buena fe de las familias de Río Bravo; "está pidiendo despensas y ayuda monetaria para 40 familias de payasos en Río Bravo", en la plaza Benito Juárez.

"Cuando esta tarde lo empezamos a evidenciar porque lógicamente no somos 40 en Río Bravo y menos de la calle, me habló muy molesto diciéndome que a mí qué me interesaba, le dije que la gente está empezando a hablarnos a los que sí somos payasos de aquí para pedirnos informes sobre eso y le digo que está haciendo un mal uso del nombre de los payasos.

"Me informan que ya se encuentra en la ciudad de Reynosa y allá se llevo todo lo que recaudo aquí", dijo sobre los falsos mimos que realizan colectas a nombre de supuestos artistas.

"En Río Bravo hemos luchado tanto por tener una buena imagen el gremio de los payasos, para que cualquiera venga a hacer y deshacer, y con dolo a lucrar con las necesidades de este tiempo... en todo el gremio lo conocemos por fraudulento y está queriendo hacer eso en Río Bravo y no se vale", fustigó.

"No se dejen engañar, apenas estaba viendo sus vídeos y efectivamente ahí dice que para payasos de Río Bravo y llora falsamente diciendo que el Covid-19 le quitó todo y que no tiene ni para comer y que le va a llevar a mas familias. Pero no dice cuales, ni quienes son los payasos afectados.

"Si quiere trabajo le conseguimos trabajo, si pide que pida para él. Pero no, señores, los payasos estamos unidos, si miran a uno o dos solos, ¡aguas!, porque no son todo el gremio", asentó.

Alejandro Rangel es el pseudo payaso.

