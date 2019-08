Desecha tribunal impugnación de Zhenli Ye Gon para recuperar su casa

Un tribunal federal desechó el recurso de queja con el que el empresario chinomexicano, Zhenli Ye Gon, buscaba que se admitiera su demanda de amparo contra el aseguramiento de la casa de las Lomas de Chapultepec que fue subastada el n de semana pasado por el gobierno federal en 102 millones de pesos.

El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México consideró que el recurso de queja del empresario chino-mexicano, acusado de narcotráco y lavado de dinero, fue presentado fuera de tiempo por lo que lo desechó.

Para ello, concedió cinco días en los que Ye Gon presentó un escrito aclaratorio cuya rma no fue avalada por dicho juez de Distrito quien solicitó al quejoso raticar la rma y el contenido del escrito. Aunque Zhenli Ye Gon intentó raticar, el juez no le admitió el escrito y declaró subsistente la prevención que dictó inicialmente, por lo que los cinco días que le fueron concedidos ya habían fenecido y su demanda tiene estatus de no presentada.