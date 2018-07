Desecha supuesta compra de votos en Nuevo Laredo

El sentido de la resolución en ese asunto fue que se desechó y se confirma el desechamiento del secretario Ejecutivo (del IETAM) en ese expediente . René Osiris Sánchez Rivas, magistrado presidente del TRIELTAM

Cd. Victoria, Tam.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas determinó desechar el expediente 60/2018 en torno a la supuesta acción de compra dea favor de los candidatos del Partido Acción Nacional en el municipio de Nuevo Laredo, esto durante el pasado mes de junio en donde dos personas habrían sido rapadas y pintadas de color azul por presuntamente pedir credenciales de elector a cambio de 500 pesos.

"Es el asunto más sensible que en materia electoral yo he resuelto porque aducen en alguna parte del expediente que fueron esas personas forzadas, es un asunto que denigra toralmente la dignidad humana", indicó el magistrado presidente del TRIELTAM, René Osiris Sánchez Rivas, "no es posible que encontremos una situación así".

Representantes de partidos como el Revolucionario Institucional y Morena exigieron al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que se investigara el caso por sus posibles implicaciones en los comicios del primero de julio pasado, sin embargo el secretario Ejecutivo del IETAM, José Francisco Salazar Arteaga, determinó desechar dicho expediente por lo cual los representantes partidistas recurrieron al TRIELTAM.

"El PAN reclamaba que él no era la parte actora en ese sentido de esos acontecimientos lamentables en donde unas personas denudas, pintadas, transitaban en un parque público y estaban pintadas con anuncios hacia la ciudadanía respecto de favorecer al Partido Acción Nacional", esto ocurriría el 15 de junio en la Plaza Hidalgo de Nuevo Laredo, "decían que el PAN estaba pidiendo favorecerse de votos y pedía favorecerse del INE".

Por su parte el PAN emprendió un procedimiento sancionador con la finalidad de ser desligado de dicha acción, para lo cual el TRIELTAM determinó desechar dicha investigación por falta de evidencias, "el sentido de la resolución en ese asunto fue que se desechó y se confirma el desechamiento del secretario Ejecutivo (del IETAM) en ese expediente".

TWEET @EradePaz

https://twitter.com/EradePaz/status/1007664596780384257