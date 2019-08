Desecha SCJN recurso del PAN contra ´Ley Bonilla´

Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma que amplía el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, también conocida como Ley Bonilla.

De acuerdo con los estrados de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara dijo que no procede estudiar la inconstitucionalidad de la reforma porque no ha sido promulgada y por tanto no está vigente en el orden jurídico mexicano.

"La disposición normativa impugnada aún no cumple con la definitividad para controvertirse vía acción de inconstitucionalidad.

"Esto es así, porque de la lectura integral del escrito inicial de demanda se desprende que lo pretendido por el accionante es impugnar una disposición normativa que todavía forma parte de un procedimiento legislativo no concluido", indica el acuerdo del ministro.

En julio pasado, la Corte desechó dos controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali contra la Ley Bonilla, por la misma razón por la que el ministro González Alcántara Carrancá desechó la del PAN.

MORENA QUIERE LEY BONILLA 2

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que el hecho de que Morena se quede en la presidencia de la Mesa Directiva los tres años de la 64 Legislatura es un fraude democrático, a la ley, al Congreso y a la población y acusó que el grupo parlamentario que encabeza Mario Delgado quiere imponer una "Ley Bonilla 2".

En conferencia de prensa, al presentar su agenda legislativa, Romero Hicks reconoció la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo y le pidió humildad y autocrítica al tener intenciones de reelegirse como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"En el remoto caso sería un fraude democrático, un fraude a la ley, un fraude al Congreso, y un fraude a la población, las dudas no nos van a paralizar a nosotros y apelamos a eso, conozco a don Porfirio Muñoz Ledo hace más de 25 años es un hombre de Estado, es un hombre que en diferentes representaciones ha hecho grandes contribuciones a la democracia y espero que en la humildad y en la autocrítica de esa persona que hemos venido conociendo de muchos años reconozca que la ley, los acuerdos políticos están por encima de cualquier aspiración personal", dijo el panista.