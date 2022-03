Desecha FGR acusación contra Cabeza de Vaca

El pasado 14 de febrero la FGR dictó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZC-ESP-XXI/4/2016, al estimar que no existen elementos para inculpar a "Ángeles" por el citado ilícito.

García Cabeza de Vaca presentó su denuncia ante la FGR el 30 de diciembre de 2015, luego de que se difundiera un testimonio en el que "Ángeles" señala que presuntamente el Cártel del Golfo aportó 500 mil dólares a su campaña en 2004.

El testimonio en cuestión fue rendido el 23 de enero de 2012 en San Antonio, Texas, ante el Agregado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Kepler Barrón Arteaga.

"No conozco ni he tenido contacto alguno con la persona de nombre clave 'Ángeles' que me imputa tener nexos con el crimen organizado y mucho menos he tenido contacto con miembros del grupo delincuencial denominado Cártel del Golfo, ni con ningún otro grupo criminal, mucho menos he recibido recursos económicos ni instrucciones por parte de dichos grupos", dijo García Cabeza de Vaca en su denuncia.

"Se ha intentado difamar al suscrito, haciendo creer mediante declaraciones falsas y carentes de fundamento que he tenido nexos con la delincuencia organizada, generando así un deterioro en mi campaña para la gubernatura del estado de Tamaulipas".

Desde el 3 de marzo de 2016 hasta diciembre de 2021, tanto la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) como la Agregaduría de la PGR en San Antonio y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales negaron al Ministerio Público tener registros del testigo protegido, de su declaración e incluso de la averiguación en la que rindió el testimonio.

Fue apenas el pasado 17 de enero cuando la hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) finalmente aceptó en un oficio que dicho testimonio sí lo rindió "Ángeles" ante Barrón Arteaga, el 23 de enero de 2012, en la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.

En el citado oficio, la fiscal Alma Luisa Rodríguez Soberanes indica que "sin embargo, no se aprecia que la declaración sea en contra del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca", aunque no se aclara si la funcionaria adjuntó el testimonio de "Ángeles" en su comunicación enviada a los fiscales responsables de la indagatoria contra el testigo protegido.

La fiscal de la FEMDO agrega que la indagatoria en la que "Ángeles" rindió su testimonio se encuentra en trámite con el número UEIORPIFAM/SAP/229/2014.