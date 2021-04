Desean que pida ayuda psicológica

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo, Alejandra Guzmán aclaró que su hija no está bien de salud mental y sugirió que busque ayuda de profesionales.

"Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos", señaló la intérprete de "Mala Hierba", a través de un comunicado.

La rockera afirmó que está abierta a aclarar las cosas con su hija, siempre y cuando se mantenga en privado. "Estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios", agregó.

Sin embargo, la familia no descarta la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas o medios que hicieron divulgaciones infundadas en relación con el asunto.

Sobre la entrevista que ofreció su padre y su hermano el jueves, la cantante afirmó que la familia no dará más declaraciones al respecto.

"Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas en el programa Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que periodistas preocupados se aprovechan de la lamentable situación de Frida", finalizó el comunicado.

En una entrevista televisiva transmitida el jueves, Frida Sofía afirmó que los abusos incluyeron tocamientos y que comenzaron a temprana edad.

"Me manoseó ... desde los cinco (años)", afirmó tratando de contener las lágrimas. No dijo si había interpuesto una demanda ni si planeaba hacerlo.

"Siempre fue muy abusivo", dijo Frida Sofía. "Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso... Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas", continuó entre otras afirmaciones contra su abuelo Enrique Guzmán.