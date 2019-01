Desea Shaila Dúrcal protagonizar serie biográfica de su mamá

Álamos, Son.

"Se ha hablado sobre la serie, pero no está dado del todo. Soy fiel creyente de que cuando las cosas tienen que ser, se dan. Todavía no se ha cerrado, pero es algo que siempre está ahí, que la gente quiere", comentó Shaila.

Recordó que su madre le contaba de las veces que alguien de la prensa le preguntaba cómo había comenzado su carrera y siempre les contaba la anécdota de cuando su bisabuelo la llevó a los concursos de radio.

"Sería bellísimo poder contar eso. No todo fue color de rosa como se cree, a veces las series exageran un poquito, pero es bonito para que la gente vea cómo fue que mi mamá hizo su carrera", expresó.

"Ya sé que me parezco mucho, pero no soy ella, aunque no descarto interpretarla. Sería maravilloso poder hacer un proyecto muy bonito como ese", añadió.

Sin embargo, la intérprete de 39 años de edad indicó que también quiere separarse un poco de la imagen de su madre, aunque "con esta carita que Dios me ha dado, que estoy igualita a ella, es difícil, cada día me parezco más".

"A veces la gente quiere verla a ella, pero ya no está y tenemos que celebrarla de otra manera, con sus homenajes, por ejemplo. Pero luego quieren que me ponga hasta sus vestidos.

"Ella siempre será Rocío Dúrcal y siempre estará en lo más alto del pedestal y será nuestra reina para todos, pero yo también tengo que seguir mi camino, mi carrera", subrayó.

Con respecto al disco de duetos con los temas que popularizó Rocío Dúrcal, la cantante reconoció que le interesa celebrar la música de su madre, aunque tampoco se ha concretado ese plan.

"Mi madre siempre vendrá conmigo porque es indispensable. No puedo hacer un espectáculo en el que no esté ella, pero sí estoy trabajando en música inédita porque debo hacer crecer esa parte de mí y regalarle al público algo diferente. Me gusta mezclar géneros con mi sello Dúrcal".

En ese sentido dijo que si hay un sitio al que no ha llegado su música, le gustaría que la conozcan y así también presentar a su madre.

Puntualizó que por ahora se dedica a componer temas tanto en español como en inglés con ritmos al estilo country, algo de regional mexicano, pop y hasta urbano, pero muy a su estilo.

"Tengo que ser yo hasta que me muera. Llevaré a mi madre por todo lo alto, pero también quiero seguir siendo yo", concluyó.

Shaila Dúrcal ofreció un concierto en la penúltima jornada de la 35 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), en el pueblo mágico de Álamos, Sonora.