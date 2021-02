Desea recuperar a su hija

VIVIÓ ANGUSTIA

"Tuve que buscar a una terapeuta porque sí empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar (dinero), pero me ayuda mucho escribir; poder sacar de mí estas emociones, porque soy muy sensible. Es conocerte mejor. Estoy tomando un antidepresivo y la terapia me está ayudando también", indicó.

Sobre su hija la cantautora dijo que considera que ella está en una etapa y una edad en las que es normal buscar su propia identidad, y que en este proceso pueden haber peleas y momentos de disgusto con los miembros más cercanos de su familia.

"Ahora, como son cosas más grandes, por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar y a hablar porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño ni lo haría", añadió.

LA NECESITA

"Necesito de ella; la amo, la extraño. La parí, es sangre de mi sangre, ¿cómo no la voy a necesitar? La extraño profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida porque te enseña a valorar y ver que sólo tienes una madre y un padre, sean como sean".

"Te necesito, te amo, aquí estoy para ti. Siempre te voy a esperar, siempre. Soy madre antes que nada y también soy hija, y también comprendo a veces ese lado rebelde", expresó, enviándole el mensaje directamente a su hija.