Desea reconciliación con Ale Guzmán

Luego de la tormenta llega la calma. Al menos eso es lo que Frida Sofía desearía luego del enfrentamiento mediático que ha tenido con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán.

La joven, que recién debutó en la música, aseguró al programa "Un nuevo día" que busca reconciliarse con su madre.

"Gracias por enseñarme a salir adelante, gracias por hacer lo que pudiste... yo creo que hay varias cosas que no ve la gente, pero detrás de cámaras también han pasado cosas bonitas y me quiero aferrar a eso, ya no a lo feo", mencionó Frida.

Al preguntarle sobre una posible reconciliación, la estrella respondió: "Necesitamos de dos partes".

Frida Sofía se encuentra en la promoción de su nuevo sencillo "Nada es para tanto", el cual llegará próximamente.

Cabe recordar que Frida Sofía y Alejandra Guzmán han mantenido distancia desde principios de este año debido asupuestas traiciones por parte de Alejandra; sin embargo, la artista ha comentado en diversas ocasiones que son mentiras. Frida comenzó el pleito en redes sociales y ha embarrado a más integrantes de su familia.