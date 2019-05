Desea Mauro Icardi quedarse en el Inter

Milán, Italia.

El delantero argentino del Inter Mauro Icardi dijo el viernes que su futuro está en el equipo del Inter Milán, en medio de las especulaciones sobre una posible transferencia a la Juventus tras un semestre tumultuoso.



Icardi estuvo fuera de las canchas por casi dos meses tras perder la capitanía en medio de una gran polémica sobre la renovación de su contrato.



"Como en los últimos tiempos los medios de prensa han publicado noticias que no reflejan mi pensamiento y mi voluntad, quiero informar a los aficionados que he comunicado al club mi intención de permanecer en el Inter", dijo Icardi en un comunicado en su cuenta de Instagram.



"Repito: ya he expresado al Inter mi voluntad de quedarme porque el Inter es mi familia. El tiempo dirá quién ha dicho la verdad. Forza Inter, siempre".



El argentino, de 26 años, fue el máximo anotador del Inter en cada una de las últimas cuatro temporadas.