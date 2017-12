Desea marcar una nueva época

"No me ha costado trabajo ser así, al contrario, me siento a gusto siendo real. Muchas veces me dijeron ‘es que debes tener escándalos en tu carrera para que hablen más de ti, para que sobresalgas’. Pero les respondía: ‘es que no se qué más hacer, así soy. Mi música es lo que ofrezco, no tengo otra cosa’’. Lorenzo Antonio, cantante

Ciudad de México

El cantante Lorenzo Antonio reveló que ejecutivos de la disquera que lo representaba le propusieron en los ochentas recurrir al escándalo para aumentar su éxito frente a su entonces rival artístico Luis Miguel.

Sin embargo rechazó hacerlo, pues prefirió mantener una imagen sana mediante la promoción de valores y destacando ante todo sus aptitudes como intérprete, ejecutante de instrumentos y compositor.

NO SE ARREPIENTE

A la distancia el también compositor dijo no sentir arrepentimiento por haber rechazado esa propuesta.

“De haberlo hecho hoy no me sentiría honesto. Yo me definí por mi música, por mi voz, por estar sobre el escenario, por mis composiciones, mi forma de interpretar. Para eso nací, para dar alegría y sentimiento a través de mis canciones y no para crear escándalos”, remarcó.

Al analizar su carrera, el cantante estadounidense de origen mexicano dijo que se siente afortunado por haber nacido musicalmente en una época en la que surgieron grandes intérpretes durante la temporada del programa “Siempre en domingo” que conducía el legendario Raúl Velasco.

“Me iba muy bien pero luego vinieron cosas de la vida, algunos desacuerdos con la disquera Warner que me llevaba. Quizá no fueron muy grandes, pero decidí separarme un rato del medio artístico. Son cosas que se salieron de control, ellos tuvieron muchos cambios y no fue a propósito contra mi. Creo que a todos nos pasa”, señaló.

Lo positivo ahora, analizó, “es que todo es distinto. Con el internet y las redes sociales puedes estar más cerca del público. Es otra forma de manejar tu carrera y me gusta porque a través del teléfono tengo acceso a mis fans. Ellos me escriben y tengo su reacción inmediata”.

LA FAMA

En este renglón Lorenzo Antonio aseguró que jamás se le subió porque sus padres siempre cuidaron de su carrera, lo orientaron y protegieron.

“Además nunca dejé de ir a la escuela a cambio de maestros particulares. Me trataron como a cualquier niño”.

El cantante confesó que nunca imaginó el éxito que alcanzaría con “Doce rosas”, sobre todo porque se rehusaba a grabar ese tema.

“Cuando me la presentaron les dije que me parecía una canción muy cursi y que no le auguraba éxito pero mira la gran sorpresa. Hoy la gente sigue recordándola y lo agradezco. Me tocó suerte”.

Respecto a la parte personal, reveló que hace varios años contrajo nupcias, pero se divorció al poco tiempo. Hoy tiene novia, pero no planes de casarse de nuevo. Tampoco tiene hijos.

Tras una ausencia en los escenarios de México, anunció que está de regreso para ofrecer un concierto este sábado 23 de diciembre en el Teatro Royal Pedregal, en la Ciudad de México, a las 20:30 horas.

Adelantó que cantará los temas que le dieron fama como “Doce rosas”, “Dile”, “Cómo, cuándo y por qué”, “Vamos a jugar”, “Cómo me gustas”, “No soy tan fácil”, “Lágrimas de juventud” y “Busco un amor”, así como “Por favor vuelve”, canción inédita incluida en su más reciente disco “Ayer y hoy”.

Hace tres semanas cuando se presentó en el mismo escenario y debido al éxito que logró el público le solicitó repetir la experiencia.

Estará acompañado de mariachi y rendirá un homenaje póstumo a Juan Gabriel a través de las canciones que el afamado artista le compuso: “Cómo, cuándo y por qué”, “Si la miro mañana”, “Eres divina” y “Cuando me vaya de tu lado”, entre otras.

Lorenzo Antonio, quien vive actualmente en Albuquerque, Nuevo México, radicará algunos meses en la capital del país con el propósito de retomar de manera formal su carrera en el país. Además externó que está abierto a las propuestas, incluso para integrarse al espectáculo “90’s Por Tour”.