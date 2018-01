Desea Isaac Ezban que triunfo de Del Toro saque de la oscuridad el cine

México.

Considerado una de las voces más importantes del cine de ciencia ficción, horror y fantasía en México, el realizador Isaac Ezban celebra el triunfo de Guillermo del Toro en los Globos de Oro y desea que con ello, el cine de género y fantástico deje de ser relegado.

En entrevista con Notimex, el director de películas como “El incidente” y “Los parecidos” expresó su felicidad por el premio a Guillermo del Toro como Mejor Director, por su película “La forma del agua”, pero sobre todo por la gran carrera que ha tenido.

“Es un cineasta al que admiro muchísimo y que me ha inspirado de sobremanera. Soy un director que también estoy dando mis pasos en el género de ciencia ficción y terror tanto en México como en el extranjero. Guillermo es un ejemplo a seguir para mí”, mencionó el co-fundador de la casa productora de cine Red Elephant Films y del Autocinema Coyote.

Para Ezban, este reconocimiento podría inspirar a los hacedores de la industria mexicana a creer en proyectos de género, ciencia ficción y fantasía. “Aquí en México no se toma muy enserio estos géneros y aunque he tenido la suerte de tener películas beneficiadas, también tengo proyectos que han sido rechazados por tratarse de géneros diferentes al drama o a la comedia”, anotó.

Tras mencionar su disgusto por el evidente problema al que se enfrentan cineastas que como él que buscan hablar de lo cotidiano pero a través de la fantasía, indicó: "Me parece increíble y relevante que un mexicano esté ganado en las grandes ligas y lo haga con este género, espero que eso influya aquí en México para que nos tomen más en cuenta”.

Respecto a sus películas favoritas de Del Toro, señaló que son “El espinazo del diablo”, “El laberinto del fauno” y “La forma del agua”, tres películas distintas que muestran el estilo único del creador jalisciense que lo mismo trabaja con altos presupuestos que con mesurados.

“Qué padre que a través de una historia de monstruos haya logrado conmover a millones de personas y convertirse en el favorito para el Oscar. Esto demuestra que si algo te apasiona y crees en algo puedes lograrlo”, consideró Ezban, quien ve a Guillermo del Toro como un ejemplo a seguir.

Al igual que Del Toro, Ezban ha involucrado el contexto histórico y político con la fantasía para reflexionar sobre la contemporaneidad.

Del Toro en “La forma del agua”, también ganadora del León de Oro en Venecia, se remonta a la Guerra Fría en Estados Unidos para contar una historia de amor que a su vez habla de las diferencias, la tolerancia y la aceptación.

Mientras que Ezban en “Los Parecidos”, reconocida como la Mejor Película Latinoamericana en el festival de Sitges, está ambientada en la Guerra Fría pero en México, donde el espectador acompaña a un grupo de personas atrapadas en la madrugada del 2 de octubre.

“A través de una historia de ciencia ficción hablamos del miedo que tenía la juventud en ese momento, del miedo a perder el individualismo, con elementos fantástico para reflexionar sobre un tema real”, expuso.

“Guillermo es alguien a quien admiro muchísimo y espero lograr hacer lo que él está haciendo. Su cine es muy personal, muy de él y muy bello. Sé que hay gente a la que la va a gustar o no tanto, pero nadie podrá negar que (La forma del agua) es hermosa en la fotografía, la música, el arte”, dijo.

Y es que tuvo oportunidad de ver la película en Estados Unidos mientras posproducía su tercer largometraje, “Parallel”, que se estrenará este 2018.

Su relación con Del Toro no sólo se queda en una simple admiración, sino que Ezban ha intercambiado correos con él, incluso el jalisciense le compartió anotaciones sobre su primer largometraje, “El Incidente”, que estrenó en el Festival de Cannes en las Blood Window Midnight Galas y que presentó en más de 40 festivales.

“Vio 'El incidente' y me dio su comentario e intercambiamos correos. Una de sus frases la utilizamos en la portada del DVD. Sé que “Los parecidos” aún no la ve, pero me sentí muy bien de que respondió y vio mi ópera prima”, concluyó Isaac Ezban, quien no descarta la posibilidad de trabajar al lado de uno de sus cineastas mexicanos favorito.