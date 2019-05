Desea China lograr acuerdo con Estados Unidos

Washington DC, Estados Unidos.

Pekín sigue comprometido a lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero está listo para responder con más contramedidas si es necesario, dijo el embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, quien acusó a la administración de Trump de cambiar frecuentemente su posición en las conversaciones.

Cui declaró en una entrevista con Bloomberg TV que China desea seguir trabajando para lograr un acuerdo entre el Presidente Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. No hay discusiones oficiales respecto a una reunión entre ambos líderes, señaló.



Las negociaciones comerciales "deben basarse en el respeto mutuo y en el objetivo de beneficio mutuo. Debe ser un planteamiento equilibrado", destacó Cui, quien agregó que China hará lo que sea necesario para proteger sus intereses nacionales.



Hoy, Cui culpó a Estados Unidos por abandonar sus compromisos en las negociaciones. Los acuerdos anteriores alcanzados entre Estados Unidos y China, como uno que se acordó en mayo de 2018, fueron rechazados por la administración de Trump "de la noche a la mañana", dijo.



Hay indicios de que el conflicto comercial se está extendiendo a otras áreas, especialmente a la tecnología. La administración de Trump este mes clasificó a Huawei Technologies Co. en una lista negra de exportación, una medida que alejó a la compañía de tecnología más grande de China de sus proveedores estadounidenses. Cui dijo que las acusaciones contra Huawei son una "sospecha sin fundamento".



Describió la acción contra Huawei como una medida "inusual" que moviliza el "poder estatal contra una compañía privada".



"¿Qué están tramando realmente bajo el pretexto de la seguridad nacional? No lo sabemos", dijo Cui. "¿Pueden detener efectivamente el progreso tecnológico? ¿Pueden privar realmente a las personas del derecho a beneficiarse de las tecnologías? No creo. ¿Y en realidad tienen en mente los intereses del pueblo estadounidense? Tampoco lo creo".