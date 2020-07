Desea cantar de nuevo con Camila

Samo está celebrando sus primeros 15 años en la música, y en este tiempo de aislamiento ha podido atesorar todas las experiencias positivas con las que ha construido su camino, incluido su paso por Camila.

Hace unos días, Mario Domm se dijo arrepentido de las rencillas que tuvo con Samo y que, a la postre, hicieron que éste abandonara el grupo, un hecho que el veracruzano ya ve sin resentimientos.

“Camila fue un proyecto que construimos los tres (Domm, Pablo Hurtado y él) y que hoy ellos continúan. Siempre les he deseado éxito y triunfo en todo lo que hagan, pero el público de repente extraña vernos a los tres.

DISPUESTO

“¡Lo cual me encantaría que sucediera en algún momento! Desafortunadamente no me toca a mí esa decisión. Yo estoy aquí y en el momento en que me inviten, podemos platicarlo y compartir con el público de nuevo”, aseguró Samo en entrevista.

Cuando aún eran un trío, Camila lanzó sus primeras dos producciones, Todo Cambio (2006) y Déjate Amar (2010), posicionándolos en la cima con éxitos como “Abrázame”, “Todo Cambió”, “Mientes” y “Bésame”.

Consiguieron más de dos millones de copias vendidas, tres premios Grammy, tres premios Billboard, certificaciones Diamante y Platino, y giras en alrededor de 18 países.

“A mis compañeros los quiero, los admiro y siempre he dicho que aquí estoy y que siempre estoy en la disposición de platicar con ellos, y que si me invitan a cantar, canto con ellos. Creo en compartir y en que la vida es muy corta como para perdemos de grandes momentos por egoísmo y orgullo.

SIGUE AVANTE

“Sigo caminando, no puedo detener mi vida, ni mi carrera. Tengo que seguir cantando y compartiendo con el público. Pero aquí estoy, yo nunca me he negado a hacer cosas con ellos, ¡los admiro!”.

Mientras, Samo interpretará varios de sus éxitos como solista durante el concierto online.