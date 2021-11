Desea Ancer victorias en el golf y la F1

Abraham Ancer llega como una de las figuras del World Wide Technology at Mayakoba.

El reynosense llega como una de las figuras del World Wide Technology at Mayakoba, torneo del PGA Tour que inicia hoy jueves en la Riviera Maya, cuyo campeón se definirá el domingo, mismo día en el que en la Capital del País se celebrará el Gran Premio de México, donde los aficionados desean que Sergio Pérez sea el ganador.

"El año pasado me tocó que justo en la última ronda me avisaron que Checo había ganado (su triunfo en Bakú), me tocó escuchar de su victoria lo cual fue muy padre y sirvió de una motivación extra. Sería muy especial pensar, ahora que coincide otra vez, que gane Checo y que gane aquí (en Mayakoba) uno de los jugadores mexicanos", expresó Ancer durante la ceremonia de inauguración.

El PGA Tour dio a conocer los rankings de jugadores principales favoritos al título, en donde Ancer aparece como el número uno, algo que a decir del mexicano es un aliciente.

"Es fruto del trabajo, creo que ese tipo de cosas más que presionarte debe generar más motivación para seguir haciendo bien las cosas, para eso trabajamos para que los resultados se reflejen y hablen de lo que hacemos", confió Ancer.