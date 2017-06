‘Desde el espacio nose ven las fronteras’

Jóvenes investigadores invitados por la Nasa a formar parte de la tripulación 180 en la Estación de Investigación del desierto de Marte, se pronunciaron en contra del muro que desea construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Yair Piña López, estudiante de la facultad de Ciencias de la UNAM, señaló que desde el espacio no se ven fronteras ni muros, por lo que no es necesario construir uno que bloquee las fronteras.

“Yo creo que desde la parte científica, académica y humanitaria tenemos que hablar de vernos todos como iguales y todos como hermanos, eso es lo más importante resaltar y sobre todo de hacer notar que en Latinoamérica estamos unidos y que juntos podemos llegar al espacio”, dijo.

Por su parte, Camilo Reyes, estudiante colombiano y miembro de la tripulación, expresó que es un reto que debe ver como una oportunidad para aprender a mirarse así mismo y permanecer unidos, más allá de crear muros y de división.

“Yo a mis 27 años siempre he estado viendo hacia el norte, Estados Unidos, Canadá y Europa, estos retos políticos que nos trae la geopolítica global, nos debe enseñar ver más hacia nosotros, hacia nuestras regiones, nuestros países son muy ricos y no lo sabemos, Latinoamérica es enormemente rica, si quisiéramos podríamos proveer de minerales y alimentos al mundo entero y desafortunadamente no lo sabes”, dijo.

Destacó que Latinoamérica es una región altamente influyente en el mundo, por lo que una oportunidad que se presenta para crecer y potencializarla más.

A la Nasa



> Yair Piña López y Camilo Reyes, del 29 de abril al 9 de mayo acudirán a Utah, Estados Unidos, a la Estación de Investigación del desierto de Marte, para realizar la simulación de los trabajos que se harán en el planeta rojo, donde producirán su propia energía, alimentos y estudio de rocas.