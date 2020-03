Desde laboratorio de la UNAM hackeaban a alumnas y robaban "packs"

En un laboratorio de cómputo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM se hackearon cuentas de redes sociales de las que fueron robadas fotografías y videos con contenido sexual de alumnas, las cuales fueron cargadas a un archivo de Dropbox que se compartió entre estudiantes en toda la Universidad.

Lo anterior consta en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/00071/02-2020, que fue abierta por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por el delito de acoso sexual y que forma parte de las indagatorias que la dependencia inició luego de que diferentes chicas denunciaran haber sido vulneradas con la difusión de las imágenes.

De acuerdo con la investigación, el archivo contiene 120 carpetas con el nombre de diferentes jovenes.

En uno de los casos, la víctima contabilizó 108 imágenes que ella misma tomó y que compartió con su pareja, y no sólo eso, dentro del mismo archivo encontró una foto que fue sustraída del Facebook de su novio.

De acuerdo con el expediente consultado por EL UNIVERSAL, la víctima asentó que ella tuvo conocimiento a través de otras mujeres, quienes le compartieron el archivo en el que aparecía. Además, la carpeta contenía el nombre que la joven usa en sus redes sociales, lo mismo que el resto de las carpetas que componen el archivo Dropbox.

La investigación ha arrojado que la operación para el hackeo de cuentas pudo haberse realizado entre 2016 y 2017, y los responsables pudieron acceder a las cuentas de redes sociales desde las computadoras de dicho laboratorio de la facultad, en donde las víctimas se conectaron en varias ocasiones.

En el archivo Dropbox incluso hay conversaciones con contenido sexual, que también fueron integradas. Una de la denunciantes reconoció plenamente el material que le fue robado, en el que aparece desnuda, semidesnuda y teniendo relaciones sexuales.

Cuando las mujeres fueron alertadas de la difusión de este archivo por toda la facultad, decidieron interponer las denuncias para que se iniciara la investigación correspondiente, además, se hicieron acompañar por Maricruz García, licenciada e integrante de la organización Olimpia, quien tomó conocimiento del hackeo y cuenta con el material de las jóvenes afectadas por el hecho.

En el caso referido, la joven declaró al Ministerio Público que una vez que le pasaron el link que contenía la carpeta, apareció el nombre de una persona identificada como Héctor Chávez, quien presuntamente compartió el Dropbox.

Sin embargo, la víctima no pudo dar media filiación del sujeto que compartió el archivo, pues "no lo conozco y nunca lo he visto, desconozco dónde pueda ser localizado", declaró.