Desde la playa, la colombiana compartió unas imágenes donde presume bikini que ella misma diseñó

A sus 43 años, Shakira sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir su figura en un coqueto bikini.

La cantante publicó unas imágenes en Instagram donde se le ve en la playa usando un bikini color malva con barbas de tela, que asegura ella misma creó.

"Este es un traje de baño nuevo que diseñé y me hizo mi amiga Bego. ¡Siempre necesito crear el mío propio para el verano! ", escribió la colombiana en la descripción de las fotos.

La cantante, además, se dejó ver sin maquillaje, lo que fascinó aún más a los cibernautas que la siguen en Instagram.

En una de las instantáneas presume sus curvas posando de perfil.

Lo que tanto seguidores como público en general notaron fue más bien, la buena forma en la que se mantiene la intérprete de "Waka Waka" luego de ser madre de dos hijos: Sasha y Milan, de cinco y siete años, respectivamente, a quienes tuvo con el futbolista español Gerard Piqué, su actual esposo.

En otro par de instantáneas, la intérprete deslumbra con su sonrisa y una escultural figura con la que pareciera tiene 18 años y no 43, aseguran sus fans.

Una ola de memes se desató en Twitter para hacer alusión al contraste físico que algunos viven durante la cuarentena y aplaudir la belleza y juventud que la cantante irradia.



This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer! pic.twitter.com/1R6J8H2Flg