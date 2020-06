Desde la comodidad de tu hogar

DARK WATERS

Lo más seguro es que después de verla quieras deshacerte de todos los utensilios de cocina que tienen Teflón y que quieras saber qué otros artículos lo contienen.

Porque ése es el gran villano de El Precio de la Verdad, una cinta escrita por Mario Correa y Matthew Michael Carnahan a partir del artículo de Nathaniel Rich "The Lawyer Who Became DuPont´s Worst Nightmare" publicado por The New York Times.

En ella, el director Todd Haynes recrea la historia real de Rob Billot, el abogado que demandó a la empresa química más importante del mundo, por la negligencia en la fabricación y comercialización del Teflón y la fatal contaminación que provocó en un pueblo entero.

El Precio de la Verdad es una cinta impactante, muy bien construida y relatada con un ritmo excelente, que es a la vez una denuncia contra la irresponsabilidad de las empresas que anteponen sus ganancias al impacto ambiental y el bienestar de la gente, y una crítica a la corrupción imperante en el sistema judicial que impide la rápida impartición de justicia.

El reparto es excelente. Mark Ruffalo lleva el peso mayor y logra un personaje entrañable y profundo. El resto de las actuaciones tienen también un alto nivel de calidad, hecho que es fundamental para el impacto de la cinta.

Imperdible.

ESTO NO ES BERLÍN

Explora al México de 1986 a través de los ojos de Carlos, un joven inadaptado de 17 años cuya existencia se transforma radicalmente al ser invitado a un mítico antro donde descubre el movimiento punk, la libertad sexual y las drogas. Escrita por el director Hari Sama, en colaboración con Rodrigo Ordóñez y Max Zunino, la cinta no sólo ofrece el retrato de esos tiempos, sino que aborda inquietudes juveniles que siguen vigentes en la actualidad. La recreación de la época está bastante bien lograda, con una gran eficiencia de recursos de producción. La dirección logra un ritmo narrativo que mantiene el interés sin traicionar la historia y un conjunto de actuaciones de corte realista que le dan impacto y verdad a la cinta. Es cine mexicano contemporáneo diferente y de alta calidad reconocida a nivel mundial.

CAZAFANTASMAS

El reboot femenino de Los Cazafantasmas tiene mala fama y no debería. Desde el momento en que lanzaron el trailer empezaron los ataques a su elenco, pero la verdad es que es una comedia tremendamente efectiva. Incluso en algunos aspectos es superior a las cintas originales.

Dirigida por Paul Feig tiene un ritmo fenomenal y sus estrellas son comediantes talentosísimas: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones.

Además de que Chris Hemsworth interpreta a un divertido y despistado secretario. La trama es sencilla, fantasmas invaden NY. Desquita la tarde frente a la TV.