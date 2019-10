Desde familia puede contenerse violencia

El ser humano se enferma del alma y del espíritu, si el ser humano se empobrece, se empobrece el país y se empobrece la familia". Georgina Farfán Salazar, especialista en medicina familiar

Desde la familia con la Escuela para Padres, y en los planteles preparando a los maestros para que enseñen valores, se puede contener la violencia en este país, afirmó la doctora Georgina Farfán Salazar, quien impartió la conferencia magistral sobre este tema en el V Congreso de Medicina Familiar.

Explicó que el ser humano no se enferma nada más del páncreas, o de los ojos, "el ser humano se enferma del alma y del espíritu, si el ser humano se empobrece, se empobrece el país, y se empobrece la familia".

Farfán Salazar sabe de lo que habla pues es la creadora de la especialidad de Medicina Familiar en México.

Se pregunta "¿de qué se enferma la familia? Les voy a decir una cosa, la violencia es el producto del mal funcionamiento de la familia".

Si en la familia se enseñan valores como la honradez, se tenderán hijos con el valor de la honradez, dijo. ¿Entonces por qué está pasando esto?, preguntó la especialista en medicina familiar.

"Esto es una falla de la familia en la formación de los hijos, los aspectos sociales, la gente tiene qué comprender, que si yo trabajando de manera honesta gano un salario mínimo, ¿cuánto gano si estoy fuera de la ley? Lo anterior forma parte de las causa de la violencia, dijo.

Y si analizamos lo que esta pasó en Culiacán, "fíjese nada más, el mismo estado, la Guardia Nacional no pueden, qué hacen con los que no estamos creando violentos, nos tienen secuestrados, tienen secuestradas a las familias".

En las familias se tiene miedo, ya no se deja salir a los hijos, lamentó.

No obstante afirma que la familia puede frenar la violencia si empezamos de la manera correcta, si no les enseñamos a robar y no les aplicamos el bullying, si no se golpean a los niños, eso es un tipo de violencia, está en la casa, si la madre le grita al padre, comentó.